A A A أنشر علي فايس بوك إطبع المقال إحفظ المقال أرسل المقال دعت وزارة الخارجية والمغتربين جميع السفراء المعتمدين في لبنان الى الحضور الثالثة بعد ظهر اليوم الى مقرها في قصر بسترس للاستماع الى ردّها على ادعاءات نتنياهو في ما خصّ مخازن الصواريخ، على أن يَلي العرض زيارة احد المواقع قرب مطار رفيق الحريري الدولي الذي قال نتنياهو انّ 'حزب الله” يستخدمه لتطوير الصواريخ.



ورحّب رئيس مجلس النواب نبيه بري بخطوة باسيل هذه، وقال: 'برافو عليه، هذا الامر جيّد ومطلوب”.



وأضاف: 'هذا الامر خطير، ولا يجب ان نتجاهله او نقاربه ببساطة، بل المطلوب وقفة وطنية للتصدي له، ومن المعيب ان يحصل هذا الامر الخطير ونحن نتلهّى بصغائر وحقيبة وزارية من هنا وأخرى من هناك”.



ورداً على سؤال حول الجديد في شأن الاستحقاق الحكومي، اجاب بري: 'لا شيء جديداً في هذا المجال”.



وصف مرجع أمني كبير الموقف الاسرائيلي بأنه 'حملة تهويل لملاقاة العقوبات الاميركية من الجهة المقابلة، فالمعلومات التي أوردها الاسرائيليون هي معلومات قديمة وهدفها محاصرة ايران والضغط عليها لتحقيق مكاسب في السياسة كون التسوية باتت في ربع الساعة الاخيرة”.



وقال المرجع لصحيفة 'الجمهورية”: 'لا حرب ستقع، وإسرائيل لن تقوم بأيّ عدوان هي أصلاً أحبَطته عندما ذكرت انّ 'حزب الله” يحتمي بدروع بشرية. يعني انها تقول للعالم انها لن تضرب المدنيين، أولاً لتحسّن صورتها وهي المعروف عنها دائماً انها لا تبالي لوجود المدنيين ومجازرها تشهد عليها، وثانياً لتعطي ذريعة لنفسها انها لن تضرب” المصدر : المستقبل لإضافة أي تعليق عليك أن تكون مسجلاً أو إضغط هنا للتسجيل تعليقات سابقة لا يوجد تعليقات على هذا الخبر