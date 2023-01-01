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جنبلاط مغردا: يا لها من ظروف قاسية ومحزنة بأن نشهد اقفال دار الصياد
 
 
 
 
 
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١ تشرين الاول ٢٠١٨
 
غرد رئيس "الحزب التقدمي الاشتراكي" وليد جنبلاط عبر حسابه على "تويتر" بالقول: "‏يا لها من ظروف قاسية ومحزنة بأن نشهد اقفال دار الصياد .وكأن رقابة من نوع جديد في هذا الزمن الرديء تتحكم وتقطع الأوصال بين ماضي نعرفه ومستقبل نجهله".
المصدر : وطنية
 
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