غرد رئيس "الحزب التقدمي الاشتراكي" وليد جنبلاط عبر حسابه على "تويتر" بالقول: "‏يا لها من ظروف قاسية ومحزنة بأن نشهد اقفال دار الصياد .وكأن رقابة من نوع جديد في هذا الزمن الرديء تتحكم وتقطع الأوصال بين ماضي نعرفه ومستقبل نجهله".