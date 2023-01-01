غرّد أمين عام "تيار المستقبل" أحمد الحريري عبر "تويتر"، قائلاً: ‏"شو همّك يا حوت من سردين البحر".

وأرفق التغريدة بصورة له مع رئيس مجلس إدارة "طيران الشرق الأوسط" محمد الحوت.

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