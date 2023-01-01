دعا "منتدى المؤسسات والجمعيات العاملة في الوسط الفلسطيني"، في بيان، أهالي المخيمات والتجمعات الفلسطينية في لبنان، إلى وقفة تضامنية، غدا الاثنين "دعما للشعب الفلسطيني داخل الأراضي المحتلة، في مواجهة قانون العنصرية وتمسكا بحقوقه وثوابته الوطنية، وفي مقدمتها القدس عاصمة فلسطين الأبدية، وحق العودة للاجئين الفلسطينيين".



وحث "كافة الجمعيات والمؤسسات الأهلية العاملة في الوسط الفلسطيني، على الاستجابة والتفاعل مع دعوات الإضراب العام، غدا الاثنين، في المخيمات والتجمعات الفلسطينية في لبنان، تزامنا مع حراك شعبنا داخل فلسطين المحتلة".



واعتبر أن "الإضراب العام، فرصة لتأكيد وحدة الشعب والقضية والمصير، وفرصة أيضا، لتوعية مختلف شرائح شعبنا، حول مخاطر هذا القانون العنصري، وانعكاساته على حقوق شعبنا الفلسطيني، وضرورة العمل من أجل مواجهة مختلف المشاريع، التي تستهدف القضية الفلسطينية وأبرزها صفقة القرن المشؤومة".