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أبو الحسن: يا من تهوى سياسة القضم... "فكّر فيها"
 
 
 
 
 
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٣٠ ايلول ٢٠١٨
 
غرّد عضو "اللقاء الديمقراطي" النائب هادي أبو الحسن، عبر "تويتر"، قائلاً: "يا من تهوى سياسة القضم على ظهر سفينة متعددة الثقوب وتتلاطمها الأمواج العاتية، ماذا ينفع لو التهمت كل شيء وغرقت السفينة بمن فيها؟، فكر فيها".
 
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