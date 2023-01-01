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الاحد في ٣٠ ايلول ٢٠١٨ ، آخر تحديث :
10:07 م
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أبو الحسن: يا من تهوى سياسة القضم... "فكّر فيها"
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٣٠ ايلول ٢٠١٨
غرّد عضو "اللقاء الديمقراطي" النائب هادي أبو الحسن، عبر "تويتر"، قائلاً: "يا من تهوى سياسة القضم على ظهر سفينة متعددة الثقوب وتتلاطمها الأمواج العاتية، ماذا ينفع لو التهمت كل شيء وغرقت السفينة بمن فيها؟، فكر فيها".
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