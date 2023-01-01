غرّد عضو "اللقاء الديمقراطي" النائب هادي أبو الحسن، عبر "تويتر"، قائلاً: "يا من تهوى سياسة القضم على ظهر سفينة متعددة الثقوب وتتلاطمها الأمواج العاتية، ماذا ينفع لو التهمت كل شيء وغرقت السفينة بمن فيها؟، فكر فيها".

