أعلنت السعودية أنها تتوقع تحقيق التوازن المالي بحلول العام 2023، بينما بدأت أسعار النفط بالانتعاش، في إطار سعي المملكة لتنويع اقتصادها وزيادة الإيرادات غير النفطية.



وقالت وزارة المالية السعودية في بيان تمهيدي للميزانية العامة لعام 2019 المالي أنها تتوقع أن "يستمر العجز في الانخفاض التدريجي على المدى المتوسط حتى يصل إلى التوازن المالي بحلول عام 2023".



وتوقع البيان أن يتم تحقيق التوازن المالي في السنوات الخمس المقبلة عبر "الإصلاح الهيكلي" الذي سيركز على تنويع مصادر الدخل المعتمد على النفط وزيادة توظيف السعودييين.