العضوية
ابحث
تسجيل الدخول
إسم المستخدم
كلمة المرور
إنشاء حساب جديد
نسيت كلمة المرور ؟
ثورة الأرز
شهداء ١٤ آذار
أهداف ١٤ آذار
إنجازات ١٤ آذار
أحزاب ١٤ آذار
أخبار
تصريحات
لقاءات
نشاطات
المحكمة
تقارير
تطورات
لبنان
الصحف اليوم
العرب
العالم
إقتصاد
متفرّقات
أمن
خاص
مقابلات
وثائق
كتاب ١٤ آذار
شباب ١٤ آذار
مقالات صحفية
قانون ٠٩
لائحة ١٤ آذار
الدوائر الإنتخابية
متابعات وتطوّرات
النتائج
بيانات
صوتيات
فيديو
ألبوم الصور
استمع مباشرة
العضوية
النشرة الإلكترونية
عيون ١٤ آذار
كاريكاتور
إستطلاعات الرأي
Notifier
روابط
زيدان يتعلم الإنجليزية.. ومورينيو قلق
ماتيس يلتقي ماكرون لبحث الارهاب والوجود الفرنسي العسكري في سوريا
انقاذ فتاة من الغرق بالقرب من استراحة صور
عقيص: المسؤولية في الكلمة البنّاءة
السعودية تتوقع تحقيق توازن مالي بحلول 2023
خريس: إلى متى التأجيل في تأليف الحكومة؟
كيف رد رونالدو على اتهامه باغتصاب سيدة أمريكية في لاس فيغاس؟
ميركل تحذّر ترامب من "تدمير" الأمم المتحدة
بهية الحريري: الظروف الصعبة التي نمر بها تحتاج الى التّماسك الإجتماعي والوطني لحماية الإستقرار
شباب من جبل محسن وباب التبانة نظفوا جزر طرابلس
الإعدام لإيرانيين بتهمة "نشر الفساد "
وزير الاعلام اليمني يطالب الحكومة اللبنانية بالالتزام بسياسة النأي بالنفس
الفصائل المقاتلة تنفي سحب آليات ثقيلة من شمال سوريا
هذا ما تقوم به ماي في ملف بريكست!
الإعصار ترامي يجتاح اليابان ويسفر عن عشرات الجرحى
آخر معاقل "داعش" في دير الزور.. عناصر التنظيم محاصرون
داعش يعود مجددا إلى الرقة بعد تطهيرها
طعمة في لقاء رعاه جنبلاط في المختارة: متمسكون بالطائف ومصالحة الجبل
وهاب: لن نسمح للفتنة بأن تمدّ برأسها في الجبل
من كرم إلى "المدّعي الحفاظ على التراث"... تغريدة!
"الخارجية" تردّ غداً على نتانياهو
أبل بعد ستيف جوبز.. "استراتيجية انتحار" قد تقتل الشركة
البعريني: كارثة بيئية كبرى تواجه نهر البارد وبحيراته
شبكة دعارة لحزب الله
جعجع: للتوقف عن أي سجالات وردود
طلال المرعبي ناشد تسهيل مهمة الحريري
طوني فرنجية: نناشد رئيس الجمهورية تقديم التنازلات
سلامه يشكك في امكانية تنظيم انتخابات في ليبيا نهاية 2018
فتفت: لنفكّر بلبنانيتنا من أجل تسيير أمور البلد
المراد: لا يمكن أن نحقّق الانتصار إلاّ بإرادة قوية
الاحد في ٣٠ ايلول ٢٠١٨ ، آخر تحديث :
07:47 م
-- إختر حزبك المفضل --
الحزب التقدمي الإشتراكي
حركة اللبنانيين الأرمن الأحرار
حزب الكتائب اللبنانية
تيار المستقبل
حزب الوطنيين الأحرار
حركة اليسار الديموقراطي
حركة التغيير
حزب القوات اللبنانية
حزب الهنشاك الإشتراكي الديموقراطي
حزب الرامغفار
الصفحة الرئيسية
ستديو الأخبار
إقتصاد
السعودية تتوقع تحقيق توازن مالي بحلول 2023
A
A
A
أنشر علي فايس بوك
إطبع المقال
إحفظ المقال
أرسل المقال
٣٠ ايلول ٢٠١٨
أعلنت السعودية أنها تتوقع تحقيق التوازن المالي بحلول العام 2023، بينما بدأت أسعار النفط بالانتعاش، في إطار سعي المملكة لتنويع اقتصادها وزيادة الإيرادات غير النفطية.
وقالت وزارة المالية السعودية في بيان تمهيدي للميزانية العامة لعام 2019 المالي أنها تتوقع أن "يستمر العجز في الانخفاض التدريجي على المدى المتوسط حتى يصل إلى التوازن المالي بحلول عام 2023".
وتوقع البيان أن يتم تحقيق التوازن المالي في السنوات الخمس المقبلة عبر "الإصلاح الهيكلي" الذي سيركز على تنويع مصادر الدخل المعتمد على النفط وزيادة توظيف السعودييين.
لإضافة أي تعليق عليك أن تكون
مسجلاً
أو
إضغط هنا للتسجيل
تعليقات سابقة
لا يوجد تعليقات على هذا الخبر
أخبار متعلقة
٣٠ ايلول ٢٠١٨
- هذا ما تقوم به ماي في ملف بريكست!
»
٣٠ ايلول ٢٠١٨
- الذهب يسجل أطول موجة خسائر
»
٢٩ ايلول ٢٠١٨
- هذا ما دفع كندا لتؤجل كلمتها أمام الأمم المتحدة
»
٢٩ ايلول ٢٠١٨
- إيران تسمح للبنك المركزي بالتدخل في سوق النقد الأجنبي
»
٢٨ ايلول ٢٠١٨
- الذهب يغلق مرتفعا
»
٢٨ ايلول ٢٠١٨
- شقير للسياسيين: أمامكم حتى نهاية الأسبوع وإلا...
»
٢٨ ايلول ٢٠١٨
- زخور ناشد الحريري استقبال المستأجرين الخميس
»
٢٨ ايلول ٢٠١٨
- النفط يرتفع بسبب "تداعيات العقوبات"
»
جميع الحقوق محفوظة لـ ١٤ آذار
الأرشيف
-
خريطة الموقع
-
إتصل بنا