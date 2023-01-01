حذر وزير الخارجية البريطاني جيريمي هانت روسيا اليوم الأحد من أنها ستدفع ثمناً باهظاً لأفعالها إذا سعت إلى ترويع بريطانيا وخالفت القواعد الدولية.



وتتهم بريطانيا رجلين تقول إنهما ضابطان من جهاز المخابرات العسكرية الروسي بتنفيذ هجوم على جاسوس روسي سابق وابنته على أراضيها هذا العام بواسطة غاز أعصاب يصلح للأغراض العسكرية.



وقال هانت للمؤتمر السنوي لحزب المحافظين الحاكم "في ظل حكم المحافظين.. بريطانيا لديها رسالة بسيطة إلى الكرملين: إذا حاولت ترويع هذا البلد وإذا استخدمت الأسلحة الكيماوية وإذا لم تلعب وفقا للقواعد الدولية فسيكون الثمن باهظاً".



وأضاف أن بريطانيا "ستضيق الخناق على المخابرات العسكرية الروسية".