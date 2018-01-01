الصفحة الرئيسية أخبار 14 آذار أخبار بهية الحريري: الظروف الصعبة التي نمر بها تحتاج الى التّماسك الإجتماعي والوطني لحماية الإستقرار A A A أنشر علي فايس بوك إطبع المقال إحفظ المقال أرسل المقال اعتبرت رئيسة لجنة التربية والثقافة النيابية النائب بهية الحريري أنّ الظروف الصعبة التي يعيشها لبنان تحتاج إلى التّماسك الإجتماعي الوطني لحماية الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي والحفاظ على الإنجازات التي تحققت والتي كان ثمنها تضحيات رجال كبار لم يبخلوا على أهلهم ووطنهم بحياتهم وأرادوا لكلّ شابات وشباب لبنان مستقبلاً يليق بطموحاتهم..



كلام الحريري جاء خلال رعايتها تخريج الدفعة الخامسة عشرة من طلاب مدرسة الحاج بهاء الدين الحريري في صيدا للعام الدراسي 2017 – 2018 وذلك في احتفال اقيم في باحة المدرسة وحضره رئيس بلدية صيدا المهندس محمد السعودي، ممثل الرئيس فؤاد السنيورة طارق بعاصيري، ممثل مفتي صيدا واقضيتها الشيخ سليم سوسان الشيخ ابراهيم الديماسي، ممثل امين عام تيار المستقبل احمد الحريري مستشاره للشؤون الصيداوية رمزي مرجان ، ممثل منسق عام تيار المستقبل في الجنوب الدكتور ناصر حمود عضو مجلس منسقية الجنوب الدكتور مصطفى متبولي ، مدير كلية الحقوق والعلوم السياسية في الجامعة اللبنانية –الفرع الخامس الدكتور مروان القطب ، الحاج محيي الدين القطب ، السفير السابق عبد المولى الصلح ، رئيس حلقة التنمية والحوار اميل اسكندر، وجمع من مدراء المدارس الرسمية والخاصة وفاعليات تربوية واهلية ولجنة الأهل واسرة المدرسة واهالي الخريجين.



بواب



بعد النشيد الوطني اللبناني كانت كلمة ترحيب من المشرف العام في المدرسة نبيل بواب الذي قال " ان البهاء كالجوهر المكنون في رسالة مؤسسة الحريري للتنمية البشرية المستدامة ، وحرير صيدا في وجدان المدينة غزلت ازاهرها معرفة وتوهجت أطيافها شموسا ومن ذاك بصمات منحتها الفرادة والتميز هوية وعنوانا يستدل به عليها وطريقا خاصا يقود اليها ... عن البهاء نتحدث عن مدرسة في العدالة التربوية بدأت كبيرة وواضحة وواعية وطموحة وما زالت تواصل.. مدرسة تقدم ذاتها بذاتها لا تخطئها عين بصيرة ولا يحيد عنها عطاء مستدام برعاية وتوجيهات شقيقة الرئيس الشهيد النائب السيدة بهية الحريري " .. وختم بالقول "ان يشعر انسان بالفخر والاعتزاز فهذه اشارة الى انه يدخل اصل التعليم والقيم والابهار والابتكار في البهاء حضور للأحلام مستفادا من رؤية الرئيس الشهيد رفيق الحريري استفادة بدرجة الابداع وقوته باتجاه التعليم الحي المعاصر الذي نربطه بالانسان لأنه كما قال الرئيس الشهيد " مستقبل لبنان هو الاستثمار في الانسان".



الخريجون



وبعد عرض فيلم عن الخريجين ، القى كلمتهم الطالبان محمد السبع اعين وريهام البابا اللذان عبرا بإسم زملائهما عن السعادة الغامرة بهذه اللحظة يتشاركون مع اسرتيهما الكبيرة والصغيرة فرحة النجاح ، مستعيدين مسيرة سنوات امضوها في المدرسة التي فيها ارتسمت احلامهم ووجدت سبيلها الى ان تتحقق واعتبرا ان " للنجاح مفاتيح ومفتاح كل نجاح العمل الدؤوب وقد نهلنا اسرار هذه المفاتيح من سيرة ومسيرة الرئيس الشهيد رفيق الحريري واكملنا المسيرة مع الأم الفاضلة الحنون النائب السيدة بهية الحريري التي احاطتنا بالرعاية والاهتمام لنمضي الى مستقبل واعد حافل بالانجازات ان شاء الله".



النادري



والقت مديرة المدرسة وداد النادري كلمة هنأت فيها الخريجين واسرة المدرسة والأهل وقالت" نلقتي هنا حيث تغرس القيم والمبادىء التي ارسى اسسها الرئيس الشهيد رفيق الحريري وتابعت ادق تفاصيلها بكثير من الحنان والأمومة الحقة والاحساس المرهف السيدة الرئيسة النائب بهية الحريري . لم تكن الأعوام الماضية منذ تأسست المدرسة سنين عجحاف بل كانت ملآى بالمحبة والأخوة والتعاون والتعلم والتربية وتكوين الشخصية المستقلة والقادرة على تحمل المسؤولية.. كل هذا لا يأتي من فراغ انه جهد ومتابعة من اسرة تحب عملها وتتقنه ". واستعرضت النادري الأنشطة والبرامج التي قامت بها المدرسة خلال العام الدراسي الماضي وابرز المشاركات الوطنية والخارجية لطلابها في العديد من المجالات . واعلنت عن توجه – وبرعاية النائب الحريري وتوجيهاتها - لمشروعين جديدين صحي بيئي هو "الفرز من المصدر" وتعليمي لإكتشاف ما يستهوي التلامذة لمعرفة التخصص العلمي مستقبلا وهو البطاقة الإبداعية .



وخاطبت الخريجين بالقول: حقكم ان تفخروا بما انجزتم واعلموا ان الأماني لتحقيق طموحاتكم ما هي الا اهداف تضعونها نصب اعينكم وتسعون لتحقيقها فأنتم ما زلتم على اول درجات النجاح .وختمت النادري بتوجيه الشكر بإسم اسرة المدرسة واولياء الأمور والتلاميذ والهيئتين التعليمية والادارية الى النائب الحريري على المنحة التي قررتها للعام الدراسي 2018-2019 بتخفيض مبلغ مائتي الف ليرة لبنانية من قيمة اجمالي القسط السنوي عن كل المسجلين في المدرسة لهذا العام .



الحريري



وتحدثت راعية الحفل النائب الحريري فقالت: يأتي احتفالنا بتخرج بناتنا وأبنائنا قبل أسابيع من الذكرى الخامسة والسبعين لاستقلال لبنان في الثاني والعشرين من تشرين الثاني عام ١٩٤٣.. وأيضاً يأتي هذا الاحتفال بعد أيام من الذكرى الثامنة والتسعين لإعلان دولة لبنان الكبير في الأول من أيلول عام ١٩٢٠ .. وعلى مشارف الذكرى المئوية لولادة لبنان الكبير.. وستكون حينها مدرسة الحاج بهاء الدين الحريري تحتفل بيوبيلها الفضي بمناسبة مرور خمسة وعشرين عاماً على انطلاقتها وستساهم بإحتفالية مئوية لبنان الكبير .. إنّه قرن من الزمان ولبنان لا يزال يواجه التّحديات الكبيرة.. ويدفع الأثمان العظام من تضحيات خيرة أبنائه جيلاً بعد جيل.. لكي يشعر أبناؤنا بالأمان والاستقرار.. ويحققون أحلامهم وطموحاتهم في العلم والعمل والحياة.. وإنّ هذه المدرسة العزيزة جداً.. والمميزة بتجربتها ورسالتها.. وإدارتها وهيئتها التعليمية وطلابها.. هذه المدرسة لم تترك تحدّياً إلاّ وخاضت غمار مواجهته.. من العلوم الرفيعة أو الأنشطة والمهارات المتنوعة.. وأستطيع أن أقول بأنّها حققت النجاح في كلّ امتحان دخلته مع إدارتها ومعلميها وطلابها وحققت النتائج المميزة في الشهادة الرسمية: 10جيد جداً .. 17 جيد .. بالإضافة إلى النتائج المدرسية المميزة : 3 إمتياز .. 6 شرف .. 4 جيد جداً .. و6 جيد ..وإنّني على ثقة أيضاً بأنّ هذه المدرسة سيكون لها دائما ما يميزها ويعزّز مسيرتها..



واضافت: وإنّني أتوجّه من مديرة المدرسة الأخت السيدة وداد النادري بالتّحية والتقدير والشكر الجزيل على حسن إدارتها.. وإلى الصديق المشرف العام على المبادرات الخلاقة الأستاذ نبيل البواب كل التّحية والتّقدير .. كما أتوجه من الأخوات والأخوة المدرسات والمدرسين الأعزاء بالشكر والتقدير. كما يسعدني أن أرحّب بالخبرات التربوية الرفيعة التي أبت إلاّ أن تشاركنا مسيرتنا في هذه المدرسة.. قصدت الأخت العزيزة الأستاذة رندة الدرزي الزين والأخت العزيزة السيدة غادة الدرزي النادري. وإنّنا نعتبر وجودهما معنا إضافة كبيرة لهذه التجربة التربوية لننتقل بهذه التجربة من تحقيق العدالة التربوية الى التنافسية التربوية على المستوى التعليمي والنشاطات المتنوعة والخلاقة.



وتابعت : إنّ الظروف الصعبة التي يعيشها لبنان تحتاج إلى التّماسك الإجتماعي الوطني.. لحماية الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي.. والحفاظ على الإنجازات التي تحققت .. والتي كان ثمنها حياة رجال كبار لم يبخلوا على أهلهم ووطنهم بحياتهم.. وأرادوا لكلّ شابات وشباب لبنان مستقبلاً يليق بطموحاتهم.. وبتضحيات آبائهم وأمهاتهم.. على مدى عقود طوال.. وإنني أتطلّع مع الأهالي الأعزاء إلى المزيد من النجاح والتميّز في العام الدراسي الحالي.. لكي تبقى مدرسة الحاج بهاء الدين الحريري مدرسة للتفوق والنجاح والابداع.. ومثالاً للتّعاون الخلاّق بين المدرسة والطلاب والأهالي.. ومع كلّ جديد ومميز في التّعليم والابتكار..وأتوجه من بناتي وأبنائي المتخرّجين بأحرّ التّهاني بنجاحهم وتفوقهم.. وإنّني أستمد من طموحهم القوة والإرادة والعزيمة .. لنبني معهم ولهم المستقبل الآمن والمستقر والمزدهر ..ومعهم كلّ طالبات وطلاب صيدا والجوار.. وكلّ لبنان..



واختتم الحفل بتوزيع الشهادات على الخريجين والإعلان عن منح تعليمية وتكريم الفائزين بمسابقات تربوية. لإضافة أي تعليق عليك أن تكون مسجلاً أو إضغط هنا للتسجيل تعليقات سابقة لا يوجد تعليقات على هذا الخبر