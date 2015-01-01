الصفحة الرئيسية ستديو الأخبار العالم الإعدام لإيرانيين بتهمة "نشر الفساد " A A A أنشر علي فايس بوك إطبع المقال إحفظ المقال أرسل المقال قال التلفزيون الرسمي في إيران ، إن محاكم خاصة تأسست في إطار مسعى لمحاربة الجرائم المالية، قضت بإعدام ثلاثة أشخاص في ظل عودة العقوبات الأميركية على طهران، وحالة استياء عام من الانتهازية والفساد.



وتأسست المحاكم الثورية الإيرانية الخاصة الشهر الماضي لمقاضاة المشتبه بهم بسرعة، بعدما دعا المرشد الإيراني علي خامنئي إلى إجراءات قانونية "سريعة" لمواجهة الأزمة الاقتصادية التي تشهدها البلاد.



ونقل التلفزيون الرسمي عن غلام حسين محسني اجئي، المتحدث باسم السلطة القضائية قوله، إن المحاكم قضت بإعدام ثلاثة متهمين لإدانتهم "بنشر الفساد في الأرض" وهي جريمة عقوبتها الإعدام بموجب أحكام الشريعة المعمول بها في إيران.



ولم يذكر محسني اجئي أسماء المتهمين الثلاثة، ونقل التلفزيون الرسمي عنه قوله، إنه يتعين مصادقة المحكمة العليا على الأحكام حتى تنفذ.



ونقلت الوكالة الإيرانية للأنباء عن محسني اجئي قوله، إن أحكاما بالسجن لما يصل إلى 20 عاما صدرت بحق 32 متهما آخرين.



وفي مايو الماضي، قررت الولايات المتحدة الانسحاب من الاتفاق الذي أبرمته طهران وقوى عالمية عام 2015، وجرى بمقتضاه تخفيف العقوبات على طهران مقابل كبح برنامجها النووي.



وأعادت واشنطن فرض عدد من العقوبات على إيران، وتعتزم فرض عقوبات أقسى في نوفمبر، تستهدف قطاع النفط في إيران.



وفقد الريال الإيراني حوالي 70 بالمئة من قيمته منذ أبريل تحت وطأة العقوبات الأميركية، وفي ظل الطلب الشديد على الدولار في أوساط الإيرانيين لحماية مدخراتهم.



وارتفع مستوى المعيشة أيضا، مما أدى لخروج مظاهرات متفرقة ضد الانتهازية والفساد، فيما ردد بعض المحتجين شعارات مناهضة للحكومة المصدر : skynews لإضافة أي تعليق عليك أن تكون مسجلاً أو إضغط هنا للتسجيل تعليقات سابقة لا يوجد تعليقات على هذا الخبر