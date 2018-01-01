الاحد في ٣٠ ايلول ٢٠١٨ ، آخر تحديث : 06:54 م
YouTube Twitter Facebook RSS English French Portuguese
ميركل تحذّر ترامب من "تدمير" الأمم المتحدة
 
 
 
 
 
A A A
أنشر علي فايس بوك
 
إطبع المقال
 
إحفظ المقال
 
أرسل المقال
 
٣٠ ايلول ٢٠١٨
 
حذّرت المستشارة الألمانية انغيلا ميركل الرئيس الأميركي دونالد ترامب من "تدمير" الأمم المتحدة.

وقالت ميركل اثناء حملة للانتخابات الاقليمية في بافاريا "اعتقد أن تدمير شيء دون تطوير شيء جديد أمر خطير للغاية".

وأعربت ميركل المخضرمة التي كانت حليفا قويا للرئيس الاميركي السابق باراك اوباما، عن اعتقادها أن التعددية تعتبر حلا للكثير من أزمات العالم.

أضافت أن ترامب يعجز عن رؤية حلول ترضي الجميع، وعوضا عن ذلك يرى فائزا واحدا فقط من كل مفاوضات دوليّة.

وفي ثاني كلمة يلقيها امام الجمعية العامة للأمم المتحدة الأسبوع الفائت، قال ترامب إنه "يرفض ايديولوجية العولمة ويتبنى مفهوم الوطنية".

كما هاجم "الحوكمة العالمية" معتبرا إياها "إكراها وسيطرة" داعيا "الأمم المسؤولة الى محاربتها".

وتقف ميركل في المعسكر المواجه لترامب مع الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريش الذي حذّر قبل كلمة ترامب من أن "النظام العالمي يزاد فوضوية اليوم".
 
لإضافة أي تعليق عليك أن تكون مسجلاً أو إضغط هنا للتسجيل
 
تعليقات سابقة
 
لا يوجد تعليقات على هذا الخبر


 
أخبار متعلقة
٣٠ ايلول ٢٠١٨ - الإعصار ترامي يجتاح اليابان ويسفر عن عشرات الجرحى »
٣٠ ايلول ٢٠١٨ - ترامب: أنا وكيم "وقعنا في الحب" بعد "رسائل جميلة »
٣٠ ايلول ٢٠١٨ - في اندونيسيا... ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال والتسونامي »
٢٩ ايلول ٢٠١٨ - هذا ما دفع كندا لتؤجل كلمتها أمام الأمم المتحدة »
٢٩ ايلول ٢٠١٨ - جدل بعد افتتاح اردوغان مسجد كبير في المانيا »
٢٩ ايلول ٢٠١٨ - اتصال هاتفي بين الملك سلمان وترمب.. وهذا ما تم بحثه »
٢٩ ايلول ٢٠١٨ - تغريدة من وزير الاعلام اليمني للحكومة اللبنانية »
٢٩ ايلول ٢٠١٨ - حزب المحافظين البريطاني ضحية "فضيحة".. والسبب اختراق »