الصفحة الرئيسية ستديو الأخبار إقتصاد هذا ما تقوم به ماي في ملف بريكست! A A A أنشر علي فايس بوك إطبع المقال إحفظ المقال أرسل المقال ستسعى رئيسة الحكومة البريطانية تيريزا ماي الى رص صفوف المحافظين خلفها اعتبارا من الاحد في المؤتمر السنوي للحزب الذي يعقد في برمنغهام وسط أنكلترا في ظل انقسامات كبيرة حول بريكست والاستراتيجية الواجب اعتمادها قبل ستة أشهر من موعده.



وبعد اضعافها اثر رفض القادة الاوروبيين خطتها لبريكست، تجد ماي نفسها في مواجهة مباشرة مع وزير خارجيتها السابق بوريس جونسون منافسها المحتمل، في وقت يحاول فيه أنصار طلاق بائن مع الاتحاد الاوروبي فرض وجهة نظرهم.



وينتقد جونسون خطة ماي التي تنص على علاقات تجارية وثيقة مع الاتحاد الاوروبي من خلال الابقاء على القواعد التجارية المشتركة.وسيلقي خطابا مرتقبا الثلاثاء.



وقال جونسون "بخلاف رئيسة الحكومة، لقد قمت بحملة من اجل بريكست (..) وما يجري الآن للاسف ليس ما وعد به الناس عام 2016" بعد فوز "نعم" في استفتاء على الخروج من الاتحاد الاوروبي.



وردت رئيسة الحكومة بان خطتها هي المقترح الوحيد المعروض الذي يتيح مبادلات تجارية عبر الحدود بسلاسة والابقاء على الحدود مفتوحة مع ايرلندا، ومثل هذا الامر نقطة خلاف اساسية في المفاوضات مع الاتحاد الاوروبي.



وشددت الاحد عبر بي بي سي على "اني اؤمن ببريكست" مضيفة "ان ما نقترحه يخدم المصلحة الوطنية. وانا ادعو الحزب الى رص الصفوف للحصول على افضل اتفاق (ممكن) للمملكة المتحدة".



-صراع نفوذ-



لكن من غير المتوقع أن تكشف ماي التي تختتم المؤتمر الأربعاء كيف ستعيد النظر في خطتها كما طلبت المفوضية الأوروبية، مع اقتراب القمة الأوروبية التي ستعقد في 18 و19 تشرين الأول/اكتوبر.



ورأى الخبير السياسي سايمن هاشروود، استاذ العلوم السياسية في جامعة ساري، أنها "إذا قدمت تنازلات الآن فستبدو ضعيفة وتحت ضغوط الاتحاد الأوروبي".



لكن خصومها ينوون انتهاز كل الفرص في المؤتمر ليتحدثوا ويدافعوا عن طلاق "صعب" مع الاتحاد الأوروبي.



ولا تملك ماي سوى غالبية ضئيلة في البرلمان وباتت بالتالي تحت رحمة نوابها.



وكان جونسون دعا في مقال نشرته صحيفة "التلغراف" الى التخلي عن خطة ماي، و"الا فاننا معرضون لخسارة السلطة".



ومثل جونسون، يدافع النائب جاكوب ريس موغ ووزير بريكست السابق ديفيد ديفيس عن اتفاق للتبادل الحر مثل ذلك الموقع بين الاتحاد الأوروبي وكندا، لكن تيريزا ماي ترفض ذلك.



بسبب هذه الخلافات، يرى روبن بيتيت الأستاذ في جامعة كينغستن في لندن أن المؤتمر سيشهد صراعا على النفوذ بين كبار شخصيات الحزب.



وقال "حاليا لا احد يريد الحلول مكان تيريزا ماي حتى لا يضطر الى التعامل مع بريكست". وأضاف "لكن سيكون هناك الكثير من المؤامرات، وسيحاول كل واحد أن يضع نفسه في موقع القائد المقبل".



-"تمرد مهذب"-



في المقابل تنوي ماي البقاء في منصبها للسنوات القادمة. وكتب النائب دومنيك غريفي الاحد في صنداي تلغراف "آن اوان تمرد مهذب من جانب المحافظين البرغماتيين". وهو يدعو الى استفتاء جديد الامر الذي تستبعده ماي تماما.



وازاء حجم الانقسامات والتهديد الذي يطرحه حزب العمال الذي ينتقد "ثماني سنوات من التقشف المدمر" في حكم المحافظين، يدعو بعض النواب إلى صحوة. ويدعون الحزب إلى التركيز على قضايا الصحة والتعليم.



كما تسعى ماي الى اعادة تركيز النقاش على قضايا السياسة الداخلية. واعلنت الاحد نيتها زيادة الرسوم على المنازل التي يشتريها الاجانب من غير المقيمين الذين يرفعون الاسعار برايها. والهدف مساعدة من لا ماوى لهم.



وقبل انطلاق المؤتمر شهد الحزب خللا امنيا في تطبيقه على الجوال حيث كشفت مؤقتا السبت المعطيات الشخصية لوزراء ونواب بينها رقم هاتف جوال جونسون.

لإضافة أي تعليق عليك أن تكون مسجلاً أو إضغط هنا للتسجيل تعليقات سابقة لا يوجد تعليقات على هذا الخبر