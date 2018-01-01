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الإعصار ترامي يجتاح اليابان ويسفر عن عشرات الجرحى
 
 
 
 
 
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٣٠ ايلول ٢٠١٨
 
هب الإعصار ترامي على اليابان وأسفر عن عشرات الجرحى، خصوصا في جزر جنوب الأرخبيل، وينذر بالتسبب في حصول فيضانات وانزلاقات للتربة.

وقد تسبب الإعصار الاستوائي حتى الان بحصول اضطرابات كبيرة على صعيد شبكات النقل في غرب اليابان، فيما ألغي اكثر من الف رحلة بسبب اقفال مطار كانساي، قرب اوساكا.

وعلى مقربة من هذه المنطقة، ثالث اكبر تجمع في البلاد، اشارت التوقعات الى هبوب الاعصار على قلب الارخبيل الياباني ثم يشمل كل الاراضي على مسار شمالي شرقي. وترافقه رياح تبلغ سرعتها 216 كلم في الساعة.

وتحدثت السلطات عن اصابة 46 شخصا بجروح طفيفة في جزيرة أوكيناوا (جنوب غرب)، الأولى التي بلغها الاعصار ترامي، وعن 10 آخرين في كاغوشيما، جنوب جزيرة كيوشو (جنوب غرب).
 
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