A A A أنشر علي فايس بوك إطبع المقال إحفظ المقال أرسل المقال طلب رئيس حزب 'القوات اللبنانية” سمير جعجع من المناصرين والرفاق في 'القوات اللبنانية” التوقف عن أي سجالات وردود، ولو من طرف واحد الا فيما يتعلق بالوقائع السياسية الصلبة والنقاش الهادئ وصدر عنه البيان التالي: 'لأن أولويات الناس تعلو ولا يعلى عليها، ولأن الهم المعيشي والاقتصادي أصبح ضاغطًا للغاية، ولأن 'القوات” قدمّت كل التسهيلات الممكنة لتسريع التأليف وتشكيل حكومة قادرة على مواجهة التحديات، ولأن استمرار الفراغ دفعها إلى المبادرة باتجاه البحث عن السبل والآليات التي من الممكن اعتمادها لتحريك الجمود الاقتصادي وإنقاذ الوضع اللبناني وترييح الناس، ولأن السجالات والخلافات والمواجهات تساهم في دفع لبنان نحو الهاوية

انطلاقًا من كل ذلك وغيره أطلب من المناصرين والرفاق في 'القوات اللبنانية” التوقف عن اي سجالات وردود، ولو من طرف واحد، الا فيما يتعلق بالوقائع السياسية الصلبة والنقاش الهادئ، لأن اي تباين لا يحلّ عن طريق صب الزيت على النار، بل من خلال الحوار والتواصل البناء والعمل على تضييق رقعة التباينات، خصوصًا ان الناس تنتظر من جميع القوى الحلول لمشاكلها وليس مفاقمة تلك المشاكل لإضافة أي تعليق عليك أن تكون مسجلاً أو إضغط هنا للتسجيل تعليقات سابقة لا يوجد تعليقات على هذا الخبر