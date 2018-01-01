الصفحة الرئيسية أخبار 14 آذار أخبار فتفت: لنفكّر بلبنانيتنا من أجل تسيير أمور البلد A A A أنشر علي فايس بوك إطبع المقال إحفظ المقال أرسل المقال شدد عضو "كتلة المستقبل" النائب سامي فتفت على أن الرئيس سعد الحريري يقوم بواجبه الى الحد الاقصى في ما خص ملف تشكيل الحكومة، ومن واجب الرئيس المكلف ان يزور كل الاطراف السياسيين في البلد للبحث عن أفضل صيغة يمكن أن تولد بها حكومة الوحدة الوطنية حتى ندير البلد جميعا.



وقال فتفت في حديث الى قناة "الجديد": وبعد جوجلة رئيس الحكومة المكلف مع جميع الاطراف يتوجه الى قصر بعبدا لوضع رئيس الجمهورية في أجواء تشكيلة حكومية من خلال ما قام به من مفاوضات مع مختلف الافرقاء السياسيين وتحصل عندها المفاوضات مع فخامة الرئيس على التشكيلة".



أضاف: "آخر صيغة وصلنا اليها أن رئيس الحكومة المكلف طرح على القوات اللبنانية اربع حقائب وزارية، لكن من الواضح ان هذه الصيغة لم يقبل بها بعض الافرقاء ومنهم التيار الوطني الحر الذي يصر على اعطاء القوات ثلاث وزارات فقط".



أما عن العقدة الدرزية، فأشار فتفت الى أنها "تخف بعض الشيء لان رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط اعلن أنه وصل الى مرحلة انه لن يقبل ان يتحمل هو المسؤولية في التعطيل كاملا، والدليل على ذلك ايضا ما تم تشكيله من لجنة مشتركة بين التيار الوطني الحر والحزب التقدمي الاشتراكي والحمد الله الامور في تحسن مستمر".



وعن امكانية ولادة الحكومة في وقت قريب أجاب: "حتى الان نحن على الطريق الصحيح ولا احد يعلم متى تولد الحكومة، ولكن اهم شيء أن نبدأ جميعا بعدم التمترس حول موقفنا الطائفي ونحتمي بطائفيتنا ونفكر جيدا بلبنانيتنا قبل كل شيء ونعمل على تسيير أمور البلد، لاننا اذا اكملنا على هذا النحو عندها ستصبح الامور من سيء الى أسوء" .



الى ذلك، وعن الجلسة التشريعية التي عقدت مؤخرا أكد أن هذا "أمر جيد اننا ذهبنا الى هذه الجلسة واقرينا بعض الامور تحت اسم تشريع الضرورة وحركنا الكثير من الامور التي تسهم بتسريع عجلة الاقتصاد، منها على سبيل المثال اقرار قانون للاسكان وهو امر جيد ولكن لا يكفي لان هناك الكثير من الامور والمشاريع التي تتطلب منا تنفيذها واقرارها عبر الحل السياسي الشامل" .



وردا على سؤال، عن رغبة رئيس الجمهورية بتغيير المعادلة، قال فتفت: "هذا الامر صعب حصوله، وحكومة اكثرية ببلد يحترم نفسه امر جيد حصوله ونتمنى لو كان باستطاعتنا الذهاب الى حكومة اكثرية واقلية لكنت على الاقل قمت بواجبي كنائب او كقاض بمراقبة الوزراء ماذا يفعلون واحاسب الوزير الفلاني عندما يخطأ وهذا ما يطور العمل السياسي في البلد، لكن اليوم لا يمكننا الذهاب الى حكومة اكثرية واقلية والسبب اننا نعيش في واقع في لبنان يحتم علينا تشكيل حكومة وفاق وطني او حكومة وحدة وطنية يكون الجميع ممثلا فيها لانه عبر التاريخ اكتشفنا انها انسب طريقة لكي نشكل فيها حكومات. وللتذكير فقط فان حكومات الاكثرية والاقلية التي تشكلت عبر الزمن عقب خروج النظام السوري من لبنان اثبتت فشها ان كانت حكومة الرئيس ميقاتي او غيره" .



وعن إعطاء 4 حقائب للقوات قال فتفت: "إن رئيس الحكومة المكلف شخص يمد يده للجميع من أجل تشكيل الحكومة، ومن واجبه أن يرى ما هو الانسب، وبالنسبة لنا الانسب أن يكون للقوات اللبنانية اربع حقائب وزارية والسبب أن تمثيلهم داخل مجلس النواب ارتفع واصبح عدد نوابهم اكبر من الفترة السابقة". لإضافة أي تعليق عليك أن تكون مسجلاً أو إضغط هنا للتسجيل تعليقات سابقة لا يوجد تعليقات على هذا الخبر