الصفحة الرئيسية أخبار 14 آذار أخبار علوش: ما ينطق به الاسرائيلي اليوم صدى لكلام نصر الله A A A أنشر علي فايس بوك إطبع المقال إحفظ المقال أرسل المقال اكد عضو المكتب السياسي في 'تيار المستقبل” مصطفى علوش أن الوضع أفق الوضع الإقتصادي في البلد 'مسدود” وكل الاسس التي تبني عليها الاقتصاد ليست متينة من الاساس، مرجعا السبب الى أنها 'أسس لا تستند على انتاج محلي ولم تستطع ان تنجز البنى التحتية الصلبة”.



وقال علوش في حديث الى تلفزيون 'المستقبل”، أن 'مشروع الممانعة تسابق مع اسرائيل على تدمير كل الآمال وتشارك معها ليس من منطلق التفاهم وانما من منطلق تقاطع المصالح”، مضيفا أن 'مشروع الممانعة فاشل لكن الخيارات امامه غير موجودة”.



عن كلام نتنياهو الاخير في الامم المتحدة في ما يتعلق بتسلح 'حزب الله” واقامة قواعد عسكرية له بجوار مطار بيروت الدولي، ذكّر بأنه 'بقدر ما تستشهد الصحف الاسرائيلية بكلام الامين العام لـ”حزب الله” حسن نصر الله يستشهد الأخير بالصحف الاسرائيلية وبمقولاتهم، واذا نظرنا على مدى سنوات طويلة نجد انه بإحدى خطاباته اذا رغب بإعطاء دليل على مصادقية كلامه كان يستشهد بالصحف الاسرائيلية وكلام المتحدثين الاسرائيليين”.



ورأى علوش على ان 'ما ينطق به الاسرائيلي اليوم هو صدى لما قاله نصر الله في كلامه الاخير وتحديدا عندما تطرق في خطابه الاخير الى ان المقاومة اصبحت تمتلك صواريخا تطال عمق اسرائيل فرد عليه الاسرائلي بالقول انه مستعد للرد بقوة”، مذكرا بكلام نصر الله حين قال 'انه حتى لو كان هناك مليون جائع بالبلد فلن نعطيهم الخبز بل سنعطيهم البندقية حتى يثوروا ويسقطوا النظام القائم”.



حول ملف تشكيل الحكومة، شدد على أن 'الضرورة اليوم تقتضي ان تؤلف حكومة برئاسة الرئيس سعد الحريري لادارة شؤون البلد، واذا تعذر هذا الامر عبر عدم تأمين توافق سياسي عندها تذهب الى حكومة يتفق عليها الجميع باعتبارها حكومة ادارة الازمة بشكل غير مرتبط بالقوى السياسية”.



وتابع: 'هناك تشكيلة حكومية قدمها الرئيس المكلف لفخامة رئيس الجمهورية فليتم التوافق عليها خصوصا ان هذه التشكيلة وبعد جهد جهيد استطاع الرئيس الحريري من خلالها ان يصنع نوعا من التوازن”.



وأشار الى ان 'تخلي التيار الوطني الحر عن طلباته التي يراها محقة ولو بوزير واحد كانت قادرة على ان تؤلف حكومة، اما اليوم فقد عدنا الى الوراء”، موضحا أن 'الحكومات التي يتحدث عنها الاخرون وبالاخص التيار الوطني الحر تسعى الى تأمين غلبة هذا الفريق بالقدرة على التعطيل بكل بساطة أي حصة الإحدى عشر وزير ومنع الاخرين من اي انجاز ومن اي وجود”. المصدر : future tv لإضافة أي تعليق عليك أن تكون مسجلاً أو إضغط هنا للتسجيل تعليقات سابقة لا يوجد تعليقات على هذا الخبر