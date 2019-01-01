الصفحة الرئيسية أخبار 14 آذار أخبار تالوزيان : القوات تنازلت كثيرا وتستحق اكثر من 5 وزراء A A A أنشر علي فايس بوك إطبع المقال إحفظ المقال أرسل المقال أسف عضو "تكتل الجمهورية القوية" النائب جان تالوزيان لصدور العدد الأخير من جريدة الأنوار والإقفال المتدرج لدار الصياد، معتبرا أن "كل شيء يتغير في العالم وفي لبنان، واننا سنشتاق الى الصحافة الورقية بسبب التكنولوجيا والمشاكل المادية التي تواجهها".



وحول ما يجري في مطار رفيق الحريري الدولي وما حصل مع رئيس الجمهورية، اكد تالوزيان ان ما حصل "خطأ غير مقصود"، جازما ان هنالك في قطاع الطيران المدني "مشكلة كبيرة"، معتبرا ان ما يجري في المطار "يشكل صورة مصغرة عن لبنان خصوصا انه يضم كافة الطوائف والمناطق والتوجهات"، معتبرا ان مشاكل المطار كثيرة وموضوع المطار "لا يجب ان يكون مرتبطا بالداخل اللبناني بل بالخارج من خلال التنسيق الدائم مع المطارات العالمية والمنظمة الدولية للطيران المدني". داعيا الى "تطبيق قانون انشاء هيئة عامة لادارة قطاع الطيران المدني"، معتبرا ان "ما يؤخر تشكيلها هو الاتفاق على طائفة من سيرأس الهيئة"، مشيرا الى ان "ما جرى في المطار لاسيما الاشكال الأخير هو عبارة عن صراع صلاحيات وفقا للطائفة"، لافتا الى "نقص الهيبة في المطار"، مبديا تخوفه من حدوث "خرق امني في حال استمرار الفوضى في المطار وصولا الى تهديد السلامة العامة".



وفي ملف تشكيل الحكومة، رأى اننا "لا نزال في المربع الاول"، داعيا الى "عدم اتباع نظرية المؤامرة في هذا الموضوع، وعدم التأثر بالعوامل الخارجية واعتماد الحل الداخلي من دون اللجوء الى الخارج"، رافضا ان تكون الحكومة "صورة مصغرة عن مجلس النواب لأننا بذلك نضرب اسس النظام البرلماني ونخالف الدستور"، كاشفا تأييده لحكومة اكثرية "وان يكون هناك حساب وان يأخذ النظام البرلماني مجاله". كاشفا أنه دعا رئيس حزب "القوات" اثناء اجتماع التكتل الى "عدم التنازل عن مطلب حقيبة سيادية في الحكومة"، معتبرا ان القوات "تنازلت كثيرا في موضوع التشكيل"، مؤكدا انهم "يستحقون اكثر من خمس وزراء لان اداء وزارائهم يشهد عليه الجميع".



وأكد تالوزيان أن الأرمن في لبنان "لا يحبون بلدا في العالم اكثر من لبنان، وان جزءا كبيرا منهم كان موجودا في هذا البلد قبل حصول المجزرة"، رافضا "المزايدة على لبنانية الأرمن"، معتبرا ان الأحزاب الأرمنية اللبنانية "اثبتت فشلها بدليل نتائج الانتخابات النيابية التي افرزت نوابا أرمن من خارج الأحزاب الأرمنية".



وعن انسحاب نواب "القوات" من الجلسة التشريعية، اعتبر تالوزيان ان "طيران الدواء كان اهم من طيران النصاب"، معتبرا انه كان بامكان الرئيس بري "تمرير بند الدواء نظرا لاهميته"، مشيرا الى ان سبب عدم وضعه على جدول الاعمال هو ان القوات "ليست موجودة في هيئة المجلس المصدر : المستقبل لإضافة أي تعليق عليك أن تكون مسجلاً أو إضغط هنا للتسجيل تعليقات سابقة لا يوجد تعليقات على هذا الخبر