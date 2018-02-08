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الحاج حسن: تشكيل الحكومة اكثر من ضرورة
 
 
 
 
 
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٣٠ ايلول ٢٠١٨
 
اكد وزير الصناعة حسين الحاج حسن ان تشكيل الحكومة اكثر من ضرورة لاجل كل اللبنانيين وسأل: فاين تكمن عقدة التشكيل؟ تكمن في ان هناك قوى سياسية ما تزال تسعى لتجاوز نتائج الانتخابات النيابية الاخيرة التي افرزت موازين قوى سياسية لم تعد كما كانت في السابق والبعض يظن انه يستطيع ان يؤدي الى تشكيل حكومة من دون الاخذ بهذه النتائج الانتخابية سياسيا ونيابيا وبالتالي وزاريا."

واثنى الحاج حسن على مواقف رئيس الجمهورية الاخيرة في الامم المتحدة وفي عدد من المقابلات الاعلامية وقال من بعلبك إن هذه المواقف تحمي لبنان في وجه كل التهديدات على كل المستويات.
المصدر : lbc
 
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