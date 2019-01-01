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الاحد في ٣٠ ايلول ٢٠١٨ ، آخر تحديث :
03:37 م
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هادي حبيش : عقدة تشكيل الحكومة داخلية
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٣٠ ايلول ٢٠١٨
أكد النائب هادي حبيش أن العقد التي تحول دون تأليف الحكومة داخلية، لافتاً إلى أن الحكومة اللبنانية لا تؤثر على الأوضاع الإقليمية سواء في سوريا أواليمن أو غيرها.
واوضح حبيش في حديث مع برنامج "نهاركم سعيد" أن الرئيس المكلف سعد الحريري يريد مشاركة جميع الفرقاء السياسيين في الحكومة وارضاء جميع اللبنانيين.
وكشف أن الحريري سيقوم باتصالات مكثفة قريبا لمحاولة الخروج بتشكيلة حكومية.
واشار الى ضرورة وضع خطة طوارئ لانقاذ ما تبقى من الوضع الاقتصادي والوضع الاجتماعي في البلد.
وعن ازمة الفساد، اعتبر حبيش أن سببها القوانين، وهناك نصوص تحمي الفاسدين، اضافة الى أنه لا يمكن للنائب محاسبة الوزير ان كان من الفريق السياسي نفسه
المصدر :
lbc
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