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الرياشي دعا الى اجتماع طارىء لتويني وفريحة والأمين غدا
 
 
 
 
 
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٣٠ ايلول ٢٠١٨
 
دعا وزير الاعلام في حكومة تصريف الأعمال ملحم الرياشي، الى اجتماع طارىء، الحادية عشرة من قبل ظهر غد الاثنين، في مكتبه في الوزارة، تحضره النائبة السابقة نايلة تويني، المدير العام ل "دار الصياد" الهام فريحة، والصحافي ابراهيم الأمين
المصدر : المستقبل
 
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