دعا وزير الاعلام في حكومة تصريف الأعمال ملحم الرياشي، الى اجتماع طارىء، الحادية عشرة من قبل ظهر غد الاثنين، في مكتبه في الوزارة، تحضره النائبة السابقة نايلة تويني، المدير العام ل "دار الصياد" الهام فريحة، والصحافي ابراهيم الأمين