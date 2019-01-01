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مقتل شرطيين أميركيين بإطلاق نار في ولاية ميسيسيبي
 
 
 
 
 
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٣٠ ايلول ٢٠١٨
 
أفيد عن مقتل شرطيين أميركيين بإطلاق نار أمس السبت، في مدينة بروكهافن الأميركية في ولاية ميسيسيبي .

وذكرت قناة 'فوكس نيوز” الإخبارية، أن مطلق النار احتجز على يد الشرطة بعد إصابته، من دون أن تعطي تفاصيل إضافية.

وشهدت الولايات المتحدة في السنوات الأخيرة، حوادث عديدة كانت فيها الشرطة هدفا، وهو ما دفع السلطات لاتخاذ إجراءات وإيلاء اهتمام خاص بسلامة ضباط الشرطة
المصدر : future tv
 
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