الصفحة الرئيسية ستديو الأخبار لبنان المشنوق رعى وضع الحجر الاساس لمبنى بلدية بقسميا A A A أنشر علي فايس بوك إطبع المقال إحفظ المقال أرسل المقال رعى وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق ممثلا بمحافظ الشمال القاضي رمزي نهرا حفل وضع الحجر الاساس لمبنى بلدية بقسميا في قضاء البترون، في حضور وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الاعمال النائب جبران باسيل، ممثل النائب السابق بطرس حرب المقدم شربل انطون، ممثل النائب السابق سامر سعاده المحامي ايلي ابي راشد، قائمقام البترون روجيه طوبيا، رئيس اتحاد بلديات منطقة البترون مرسيلينو الحرك، رئيس مجلس ادارة مستشفى تنورين الحكومي الدكتور وليد حرب، رئيس رابطة مخاتير منطقة البترون جاك يعقوب، فاعليات وشخصيات، رؤساء البلديات والمخاتير، رؤساء جمعيات واندية اضافة الى اهالي البلدة ومدعوين.



بعد النشيد الوطني، ألقت عضو المجلس البلدي دولا بطرس كلمة رحبت فيها بالحضور، ثم القى رئيس بلدية بقسميا الدكتور شربل طنوس كلمة عرض فيها لمراحل التحضير لبناء القصر البلدي، شاكرا للوزير باسيل دعمه وتشجيعه، وقال: "نحن نعلم ان الوزير جبران باسيل عندما يعد يفي بوعده وها هو وعد قضاء البترون بالإنماء فحوله من قضاء محروم الى قضاء مزدهر، ونحن اليوم نطالبه بشبكة صرف صحي ومحطة تكرير لقرى وبلدات وسط قضاء البترون".



كما شكر للمحافظ نهرا دعمه الدائم ومشاركته وتمثيله الوزير المشنوق، وشكر النادي الاهلي بقسميا على تقديم 300 متر مربع من عقاره والمهندسين وليد يوسف ونعيم أبي فاضل على تقديم خرائط تصميم البناء والمهندس طوني نصر على وضع الخرائط التنفيذية والمهندس سليم نجم على تسوية الارض.



وختم بعرض للمشاريع التي نفذها المجلس البلدي في العامين الماضيين والمشاريع المستقبلية.



نهرا



اما المحافظ نهرا فاستهل كلمته مرحبا بالوزير باسيل في "منطقته وبين اهله وهو الحاضر الدائم والداعم لكل المهرجانات والمناسبات والاحتفالات والمناسبات". وقال: "نحن نحسد اهالي منطقة البترون على شخص مثل الوزير باسيل الذي بوجوده تحظى كل القرى والبلدات القريبة والبعيدة وحتى النائية باهتمام ورعاية منه وها هي منطقة البترون تشهد انماء على المستويات كافة واصبح فيها الاوتوسترادات والانارة وشبكة الصرف الصحي والطرق والبنى التحتية ومشاريع المياه. هذا الانماء لم يعد استثنائيا بوجود الوزير باسيل، بل اصبح أمرا عاديا على امل ان يمتد الانماء الى كل لبنان، في ظل هذا الاهتمام من معاليه الذي يسهر على كل المناطق اللبنانية".



واضاف: "نلتقي اليوم لنضع الحجر الاساس لمبنى بلدية بقسميا، ونحن نؤكد أننا سنتابع مراحل تنفيذ البناء وتجهيزه وهذا يفرح قلبنا أن نرى انطلاق مشاريع بناء القصور البلدية، ومنذ اسبوع كنا في بلدة آسيا حيث وضعنا الحجر الاساس لمبنى البلدية ودشنا ملعبا رياضيا وتابعنا مباراة رياضية"، مؤكدا أن "القلب يكبر بهذه المشاريع وهذا يفرحنا ان نرى البترون البلدة تلو البلدة تنمو وتزدهر، وكونوا على ثقة اننا دائما بجانبكم في كل المشاريع التي تسهم في تنمية منطقتكم".



وختم شاكرا لرئيس البلدية واعضاء المجلس البلدي الدعوة للمشاركة في الاحتفال، متمنيا "لبقسميا ومجلسها البلدي التقدم والازدهار".



بعد ذلك قدم رئيس البلدية دروعا تذكارية لكل من باسيل ونهرا والمهندسين نصر، نجم ورئيس نادي بقسميا سامي شيخاني تقديرا لدعمهم ومساعدتهم.



باسيل



وبعد تسلمه الدرع التذكارية، توجه باسيل الى المجلس البلدي بالشكر مهنئا بالحجر الاساس للمبنى البلدي، وتمنى أن يتم انجازه في وقت سريع، وقال: "هناك مشروع مهم لمنطقة البترون علينا الاهتمام به ونحن بحاجة لمساعدة من كل رؤساء البلديات في انجاز مشروع التنظيم المدني للمنطقة، وأنا أعدكم أنني لن أتدخل أبدا بل سأدعم فقط كما فعلت في مدينتي البترون والريس مرسيلينو شاهد على ذلك".



وأضاف: "صحيح أن ذلك يتطلب ورشة كبرى ولكن علينا أن ننجز تخطيطا مدنيا جديدا لكل منطقة البترون، لأننا مقبلون على نهضة سياحية، وقد بات واضحا التطور الانمائي والسياحي، لاسيما وأننا نركز جهدنا على تنشيط القطاع السياحي الذي هو ثروة وكنز لنا وكل فرد قادر أن يكون له دور بناء في هذا المجال".



وأكد "عدم القبول بحصول أعمال تشويه وتخريب كما يحصل في المناطق الاخرى ولن نسمح للاسمنت والصخور والحجارة والردميات باجتياح طبيعتنا وجبالنا وعلينا ان نتعاون للالتزام بالشروط مهما كانت قاسية لأن التعاطي في الشأن العام يتطلب تضحيات منا جميعا".



وأمل في أن "نتمكن يدا بيد من تنفيذ هذا المشروع بعيدا من السياسة، فنجعل من المنطقة نموذجا يعمم على باقي المناطق اللبنانية فنتعاون كلنا وزراء ونواب ومعنيون لخير منطقتنا، وهنا لا مجال لتعاطي السياسة الا ان من يعمل أكثر يلقى تقديرا من الناس في الانتخابات"، مشددا على "ضرورة أن نتساعد كي لا يحصل هنا ما يحصل في البلد من عرقلة بعضنا لبعض وبالتأكيد عندما نشبك الايدي نستطيع ان نحقق ما تريدون وهناك الكثير من العمل امامنا على مدى 4 سنوات ولدينا برنامج مدروس علينا ان نحققه في سبيل خير هذه المنطقة".



ثم انتقل الجميع لوضع الحجر الاساس للمبنى البلدي وأزيحت الستارة عن لوحة تذكارية وأقيم حفل كوكتيل وشرب الجميع نخب المناسبة المصدر : المستقبل لإضافة أي تعليق عليك أن تكون مسجلاً أو إضغط هنا للتسجيل تعليقات سابقة لا يوجد تعليقات على هذا الخبر