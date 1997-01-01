A A A أنشر علي فايس بوك إطبع المقال إحفظ المقال أرسل المقال هبط سعر الذهب إلى أدنى مستوى له في الأسابيع الـ6 الماضية، تزامنا مع ارتفاع سعر صرف الدولار، عقب بيانات اقتصادية أمريكية دعمت نية البنك المركزي الأمريكي رفع أسعار الفائدة بشكل مطرد.



وسجل الذهب أطول موجة خسائر شهرية منذ يناير 1997، اعتبرت الأطول منذ 20 عاما، إذ انخفض بنسبة 6.1% خلال شهر سبتمبر الماضي، مسجلا سادس خسارة شهرية على التوالي، إلا أن المعدن النفيس لم يسجل تغييرا يذكر في المعاملات الفورية، وأغلق عند مستوى 1182 دولارا للأوقية.



وخلال تداولاته ليوم الجمعة، قارب سعر شراء الذهب أدنى مستوى له منذ منتصف أغسطس الماضي، عند مستوى 34.1 دولار للأوقية، إلا أنه انخفض في العقود الأمريكية الآجلة بنسبة 1.0% إلى 20.1 دولار للأوقية.



وارتفع الدولار أمام العملات الأخرى تزامنا مع بيانات نمو الاقتصاد الأمريكي، التي أظهرت تسارعا في الربع الثاني من العام بأسرع وتيرة خلال 4 سنوات.



وبين المعادن النفيسة الأخرى، سجل البلاديوم أعلى مستوى في 8 أشهر عند 40.1 دولار للأوقية، وارتفعت الفضة 7.0% إلى 30.14 دولار، بينما زاد البلاتين 1.0% مسجلا 60.8 دولار للأوقية.

المصدر : المستقبل لإضافة أي تعليق عليك أن تكون مسجلاً أو إضغط هنا للتسجيل تعليقات سابقة لا يوجد تعليقات على هذا الخبر