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واشنطن تهدد روسيا: موسكو تشبه إلى حد كبير طهران!
 
 
 
 
 
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٣٠ ايلول ٢٠١٨
 
صرح وزير الداخلية الأميركي ريان زينكي، بأن بلاده قادرة على فرض حصار بحري على روسيا في حالة الضرورة، لمنعها من السيطرة على إمدادات الطاقة في الشرق الأوسط.

وقال زينكي خلال مشاركته في احتفالية برعاية "اتحاد مستهلكي الطاقة" في مدينة بيتسبورغ غربي الولايات المتحدة "لدينا إمكانية بفضل قواتنا البحرية، لضمان بقاء الممرات البحرية مفتوحة، أو إغلاقها إن لزم الأمر لمنع إمدادات الطاقة الروسية إلى الأسواق".

واعتبر الوزير الأميركي أن بيع منتجات الطاقة يمثل مصدر الدخل الوحيد للاقتصاد الروسي، مضيفاً أن روسيا تمارس سياسة نشطة في الشرق الأوسط، في محاولة للسيطرة على إدارة تجارة النفط والغاز في هذه المنطقة، كما تفعل في شرق أوروبا.

وحسب زينكي، فإن حالة إيران تشبه إلى حد كبير حالة روسيا، وهناك خياران لحل المشكلة الإيرانية.

وقال: "هناك خيار عسكري، لا أفضّل اللجوء إليه. وهناك خيار اقتصادي، وهو ممارسة الضغط وإزاحة منتجات الطاقة الروسية عن السوق. ونحن قادرون على القيام بذلك لأن الولايات المتحدة هي أكبر منتج للنفط والغاز".
المصدر : al jadeed
 
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