الاحد في ٣٠ ايلول ٢٠١٨ ، آخر تحديث : 01:56 م
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هذا ما نفاه دار الفتوى...
 
 
 
 
 
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٣٠ ايلول ٢٠١٨
 
نفى المكتب الإعلامي في دار الفتوى الدعوة الى اجتماع طارئ وسريع، للرد على طرح حكومة الأكثرية.

واكد المكتب الإعلامي لدار الفتوى "أن ما يتم تداوله في هذا الاطار هو عار من الصحة جملة وتفصيلا، وكل خبر يتعلق بدار الفتوى يصدر عبر المكتب الإعلامي حصرا، فاقتضى التوضيح
المصدر : lbc
 
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