A A A أنشر علي فايس بوك إطبع المقال إحفظ المقال أرسل المقال قدم أعضاء بالكونغرس الأميركي مشروع قرار يدين التدخل الإيراني، وتواطؤه مع المنظمة الانفصالية بالصحراء البوليساريو.





وقدم النائب جو ويلسون وكارلوس كوربيلو والديمقراطي جيري كونولي، مشروع قانون يدينون فيه الاستفزازات الأخيرة للبوليساريو وعلاقتها بحزب الله، وتدخلات إيران المزعزعة للاستقرار في منطقة شمال إفريقيا وغيرها.



وقال عضو الكونغرس الأميركي، جو ويلسون، حسب بيان لوكالة الأنباء المغربية الرسمية، إن المغرب يظل حليفا استراتيجيا هاما لأميركا وشريكا للسلام في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وندد ويلسون بالأعمال الاستفزازية الأخيرة للبوليساريو التي وصفها بالمنظمة الإرهابية التي تمولها إيران.



ويدين مشروع القانون إيران باعتبارها دولة تدعم الارهاب وتقدم دعما ماديا وماليا لمنظمات إرهابية مثل حزب الله، وهو المنظمة الذي صنفتها الولايات المتحدة إرهابية.



وندد النواب الأميركيون بحسب نفس المشروع برغبة إيران وحليفها حزب الله زعزعة الاستقرار في شمال إفريقيا، والتي تعاكس أهداف الأمن القومي الأميركي.



وأكد مشروع القانون دعم المقترح المغربي للحكم الذاتي، والذي يصفه بأنه جدي وذي مصداقية وواقعي ويمكن مواطني الصحراء من تدبير شؤونهم الخاصة.



ويدعو المشروع كلا من الرئيس دونالد ترامب، ووزير الخارجية مايك بومبيو، وممثلة الولايات المتحدة بالأمم المتحدة إلى دعم الجهود الدولية من اجل تسوية سلمية لقضية الصحراء لإضافة أي تعليق عليك أن تكون مسجلاً أو إضغط هنا للتسجيل تعليقات سابقة لا يوجد تعليقات على هذا الخبر