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ترامب: صدقوني.. زعماء العالم يحترموننا من جديد
 
 
 
 
 
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٣٠ ايلول ٢٠١٨
 
قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إثر عودته من الجمعية العامة للأمم المتحدة، إن الولايات المتحدة استعادت احترام قادة العالم.

وقال ترامب في تجمع حاشد في فيرجينيا الغربية أمس السبت: "عدت لتوي من الجمعية العامة للأمم المتحدة، وصدِّقوني هم (زعماء العالم) يحترموننا من جديد".

وكان ترامب قد تحدث خلال كلمة ألقاها في افتتاح أعمال الدورة 73 للجمعية العامة للأمم المتحدة عن الإنجازات التي حققتها إدارته خلال أقل من عامين وما لم تحققه أي إدارة أمريكية سابقة، وعندها فوجئ بضحكات أطلقها أعضاء وفود دول العالم المتواجدين في القاعة.

ورد ترامب على الضحك بقوله "لم أتوقع رد الفعل هذا لكن لا بأس"، فبادر الحضور إلى التصفيق ليعاود ترامب الحديث عن إنجازات إدارته.

وتناولت وسائل الإعلام العالمية ردود فعل القاعة على حديث ترامب، لكن ترامب برر الضحك بقوله، "لم يضحكوا عليّ بل معي"
المصدر : المستقبل
 
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