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محفوض يحذّر من تأجير لبنان أو إعارته أو بيعه من جديد
 
 
 
 
 
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٣٠ ايلول ٢٠١٨
 
لفت رئيس حركة التغيير إيلي محفوض إلى ان 'بقعة ضوء في عتمة وتقنين نعانيه منذ زمن وفي سابقة هي الاولى من نوعها حيث بادرت وزيرة خارجية النمسا وأمام الحضور في الجمعية العامة الأمم المتحدة عندما القت كلمتها باربع لغات مختلفة بينها اللغة العربية التي وصفتها بالجميلة والمهمة في حين يعمل بعضهم في لبنان الى جرّه لخنادق هجينة”.

وفي سلسلة تغريدات عبر حسابه على 'تويتر”، حذّر محفوض من 'تأجير لبنان أو تجييره أو إعارته أو بيعه من جديد كما حصل في السابق، فالمتغيرات في المنطقة قد تنقل الجمهورية الى حضن كماشة لدولة طامعة بلبنان في حين لا يزال التناتش على أشده في الموضوع الحكومي أوليس الكبير من يستوعب الصغير لكن أيننا من الكبار الذين يضحون بذاتهم لأجل الوطن؟”
المصدر : IMLebanon
 
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