العضوية
ابحث
تسجيل الدخول
إسم المستخدم
كلمة المرور
إنشاء حساب جديد
نسيت كلمة المرور ؟
ثورة الأرز
شهداء ١٤ آذار
أهداف ١٤ آذار
إنجازات ١٤ آذار
أحزاب ١٤ آذار
أخبار
تصريحات
لقاءات
نشاطات
المحكمة
تقارير
تطورات
لبنان
الصحف اليوم
العرب
العالم
إقتصاد
متفرّقات
أمن
خاص
مقابلات
وثائق
كتاب ١٤ آذار
شباب ١٤ آذار
مقالات صحفية
قانون ٠٩
لائحة ١٤ آذار
الدوائر الإنتخابية
متابعات وتطوّرات
النتائج
بيانات
صوتيات
فيديو
ألبوم الصور
استمع مباشرة
العضوية
النشرة الإلكترونية
عيون ١٤ آذار
كاريكاتور
إستطلاعات الرأي
Notifier
روابط
النظام الإيراني يقود بلده إلى التهلكة
ترامب: أنا وكيم "وقعنا في الحب" بعد "رسائل جميلة
لا أكثرية تدعم حكومة الأكثرية
عيون وآذان (الفلسطينيون كشفوا زيف اسرائيل)
ليس أمام محمود عباس مَن يخاطبه
مشكلات العراق ستتفاقم إن لم يتغير النظام السياسي
باسيل: نريد البناء وهناك من يريد التدمير
أوهم ضحاياه بتأمين تراخيص لفروع شركة تحويل أموال
أرشيف من مليون وثيقة يدين الأسد
الجيش اليمني يتقدم في صعدة
وزير خارجية البحرين: إيران تتبنى سياسة التخريب في المنطقة
في اندونيسيا... ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال والتسونامي إلى 420 قتيلا
القرعاوي: الحريري لن يقبل بتكريس أعراف جديدة تتجاوز الدستور والطائف
التلويح بحكومة أكثرية يقلق “الاشتراكي” و”القوات”
النهار: أي جديد قبل لقاء الرئيسين؟
الحياة: معارضة واسعة لاقتراح عون حكومة أكثرية
الشرق الأوسط: تركيا تطالب الفصائل بالانسحاب من المنطقة العازلة
العراق: ملتزمون بحماية كافة البعثات الدبلوماسية
تضارب وطعن بالسكين في جبيل
الجيش يداهم بورة لتذويب بطاريات السيارات في سقي البداوي
هذا ما دفع كندا لتؤجل كلمتها أمام الأمم المتحدة
مقتل لاجىء سوري في اليونان خلال شجار مع لاجئين أفغان
جدل بعد افتتاح اردوغان مسجد كبير في المانيا
اتصال هاتفي بين الملك سلمان وترمب.. وهذا ما تم بحثه
تغريدة من وزير الاعلام اليمني للحكومة اللبنانية
حزب المحافظين البريطاني ضحية "فضيحة".. والسبب اختراق الكتروني
وزير خارجية البحرين: إيران تتبنى سياسة التخريب في المنطقة
ماروني أسف لقرار توقف منشورات دار الصياد
زورق معاد خرق المياه الإقليمية مقابل رأس الناقورة
بالفيديو - نظام الأسد يهدّد أميركا.. وهذه ردة فعلها
الاحد في ٣٠ ايلول ٢٠١٨ ، آخر تحديث :
10:31 ص
-- إختر حزبك المفضل --
الحزب التقدمي الإشتراكي
حركة اللبنانيين الأرمن الأحرار
حزب الكتائب اللبنانية
تيار المستقبل
حزب الوطنيين الأحرار
حركة اليسار الديموقراطي
حركة التغيير
حزب القوات اللبنانية
حزب الهنشاك الإشتراكي الديموقراطي
حزب الرامغفار
الصفحة الرئيسية
ستديو الأخبار
العالم
ترامب: أنا وكيم "وقعنا في الحب" بعد "رسائل جميلة
A
A
A
أنشر علي فايس بوك
إطبع المقال
إحفظ المقال
أرسل المقال
٣٠ ايلول ٢٠١٨
قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، السبت، إنه والزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون "وقعا في الحب"، وذلك في خطاب حاشد له لدعم النائب العام لولاية فرجينيا الغربية باتريك موريسي للترشيح لمجلس الشيوخ.
وعن علاقته التي تطورت كثيرا بكيم، قال ترامب: "كنت حقا قاسيا، وكان هو كذلك (..) ثم وقعنا في الحب. لا .. حقا. لقد كتب لي رسائل جميلة".
وأضاف "كانت رسائل عظيمة. ثم وقعنا في الحب."
وأشاد ترامب بكيم في الجمعية العامة للأمم المتحدة، الثلاثاء الماضي، قائلا إنه فخور بشجاعته.
وأضاف "أود أن أشكر الرئيس كيم على شجاعته، وعلى الخطوات التي اتخذها، رغم أنه ما زال هناك الكثير من العمل الذي يتعين القيام به".
ويبدو أن قمة ترامب كيم الثانية قيد التجهيزات، حيث استجاب وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو لدعوة زيارة بيونغيانغ للتخطيط لها.
وكان كيم تعهد بالعمل على "نزع السلاح النووي من شبه الجزيرة الكورية"، بينما وعد ترامب بتوفير ضمانات لأمن كوريا الشمالية، وذلك في بيان مشترك لهما، بعد قمتهما الأولى، في سنغافورة، في 12 يونيو الماضي
المصدر :
skynews'
لإضافة أي تعليق عليك أن تكون
مسجلاً
أو
إضغط هنا للتسجيل
تعليقات سابقة
لا يوجد تعليقات على هذا الخبر
أخبار متعلقة
٣٠ ايلول ٢٠١٨
- في اندونيسيا... ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال والتسونامي
»
٢٩ ايلول ٢٠١٨
- هذا ما دفع كندا لتؤجل كلمتها أمام الأمم المتحدة
»
٢٩ ايلول ٢٠١٨
- جدل بعد افتتاح اردوغان مسجد كبير في المانيا
»
٢٩ ايلول ٢٠١٨
- اتصال هاتفي بين الملك سلمان وترمب.. وهذا ما تم بحثه
»
٢٩ ايلول ٢٠١٨
- تغريدة من وزير الاعلام اليمني للحكومة اللبنانية
»
٢٩ ايلول ٢٠١٨
- حزب المحافظين البريطاني ضحية "فضيحة".. والسبب اختراق
»
٢٩ ايلول ٢٠١٨
- شبان ايراني يهربون من الملالي.. وهذه وجهتهم
»
٢٩ ايلول ٢٠١٨
- "جيش العزة".. الفصيل المعارض الذي رفض اتفاق ادلب
»
جميع الحقوق محفوظة لـ ١٤ آذار
الأرشيف
-
خريطة الموقع
-
إتصل بنا