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الاحد في ٣٠ ايلول ٢٠١٨ ، آخر تحديث :
10:31 ص
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في اندونيسيا... ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال والتسونامي إلى 420 قتيلا
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٣٠ ايلول ٢٠١٨
ارتفعت حصيلة ضحايا الزلزال الذي تلاه تسونامي في جزيرة سيليبيس الاندونيسية إلى 420 قتيلا الأحد بينما ما زال رجال الإنقاذ ينتشلون جثث قتلى من أنقاض مدينة بالو المدمرة.
وهذه الحصيلة الجديدة التي أعلنتها وكالة إدارة الكوارث وبثتها وكالة الأنباء الاندونيسية (انتارا)، يمكن أن ترتفع مع وصول المعلومات تدريجيا من المنطقة التي ضربها زلزال شدته 7,5 درجات ثم تسونامي الجمعة.
وقالت وكالة الأنباء إن 540 شخصا أصيبوا بجروح خطيرة.
ومعظم الضحايا تم إحصاؤهم في مدينة بالو التي تضم 350 ألف نسمة وتقع على الساحل الغربي لسيليبيس.
وقال نائب الرئيس الاندونيسي يوسف كالا إنه يخشى أن ترتفع حصيلة الضحايا إلى "ألف أو عدة آلاف"، بالاستناد إلى الكوارث السابقة.
وضرب التسونامي المنطقة على أثر زلزال عنيف دمر مباني وأجبر الأهالي على التوجه إلى أماكن مرتفعة. وتسببت الأمواج العاتية بانقطاع الكهرباء عن العديد من أحياء بالو.
المصدر :
lbc
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