A A A أنشر علي فايس بوك إطبع المقال إحفظ المقال أرسل المقال تعرض كبار مسؤولي حزب المحافظين في بريطانيا لإحراج شديد، بعد اختراق التطبيق الخاص بالمؤتمر السنوي للحزب، ونشر بيانات المشاركين وأرقام هواتفهم، واستبدال صور بعضهم بصور إباحية.



واكتشفت دون فوستر، الكاتبة بصحيفة "غارديان" البريطانية، أن خللا في هذا التطبيق سمح للناس بالدخول عليه مثل أي شخص من المشاركين في المؤتمر، لأنه لا يتطلب ببساطة سوى إدخال عنوان البريد الإلكتروني لأحد المشاركين.



وأدى هذا إلى إمكانية الحصول على أرقام الهواتف المحمولة لكل الحاضرين في هذا المؤتمر الذي يستمر 4 أيام، بما في ذلك صحفيون وأعضاء في الحزب ونواب ووزراء في الحكومة.



وأوضحت فوستر على تويتر كيف أنها تمكنت من الدخول إلى النظام بوصفها وزير الخارجية السابق بوريس جونسون.



ولم يصدر حتى الآن رد فعل من حزب المحافظين، إلا أن وسائل إعلام ذكرت أنه جرى سد الثغرة في التطبيق.



وكشف صحفي على موقع "بازفيد"، أن وزيرين حاليين على الأقل تلقيا اتصالات هاتفية من الجمهور نتيجة لهذا الخلل.



يذكر أنه تم استبدال الصور الخاصة ببعض المسؤولين على التطبيق، مثل جونسون، ووضع صور إباحية مكانها مع عبارات تهكمية، حسب ما ذكر موقع "صن" البريطاني. لإضافة أي تعليق عليك أن تكون مسجلاً أو إضغط هنا للتسجيل تعليقات سابقة لا يوجد تعليقات على هذا الخبر