أعرب الوزير والنائب السابق إيلي ماروني، في تصريح، عن أسفه ل"قرار توقف جريدة الأنوار اليومية، عن الصدور، وهي التي واكبت محطات تاريخية ومصيرية في لبنان، فكانت منبر الكلمة الحرة والخبر المحترم".



وتمنى أن لا "يكون خبر توقف كل منشورات دار الصياد حقيقيا، فالشبكة والصياد وغيرهما، كانت صورة جميلة عن وطننا وعن مشاهيره".



ووجه تحية كبيرة "للسيدة الكبيرة إلهام فريحة، التي حافظت بظروف صعبة على الدار الكبيرة".



وقال: "إن هذا الكلام سبق وقلته للسيدة فريحة في زيارة تقدير لدار الصياد"، سائلا "أين الوزارات المعنية، ترى أهم قطاع ميز لبنان يسقط في العجز المادي ولا يتحركون لإنقاذ الثقافة والكلمة في وطن الحرف، إضافة إلى مأساة فقدان لقمة العيش لمئات العائلات في ظل أزمة إقتصادية خانقة وانعدام فرص العمل؟"، داعيا إلى "خطة إنقاذية سريعة، كي لا يندثر عنوان رئيسي من تاريخنا".