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بالفيديو - نظام الأسد يهدّد أميركا.. وهذه ردة فعلها
 
 
 
 
 
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٢٩ ايلول ٢٠١٨
 


لم يظهر على الوفد الأميركي أي تأثر، على الرغم من توجيه وزير خارجية النظام السوري وليد المعلم تهديدات للتعامل مع القوات الأجنبية ومن بينها الأميركية الموجودة داخل الأراضي السورية.

وقال المعلم خلال كلمته من على منبر الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك: 'أي قوات موجودة على الأراضي السورية ومن دون تخويل الحكومة سيتم التعامل معها على أساس أنها قوات احتلال”.



وبدا رئيس وأعضاء بعثة الولايات المتحدة منشغلين عن كلمة المعلم بأمر آخر، ولم يبدو عليهم الانزعاج أو التأثر بتهديدات وزير الخارجية السوري لقوات بلادهم.
 
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