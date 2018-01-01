A A A أنشر علي فايس بوك إطبع المقال إحفظ المقال أرسل المقال ذكر التلفزيون الرسمي الإيراني أن إيران فوضت البنك المركزي يوم السبت بالتدخل في سوق النقد الأجنبي لحماية الريال بعدما هوت العملة المحلية إلى مستوى قياسي في الأسابيع القليلة الماضية في أعقاب إعادة فرض عقوبات أمريكية‭‭ ‬‬على طهران.



وقال التلفزيون الرسمي إن هيئة حكومية عليا يرأسها الرئيس حسن روحاني وتضم رئيسي البرلمان والسلطة القضائية ”منحت محافظ البنك المركزي السلطة الضرورية للتدخل في سوق النقد الأجنبي وإدارتها'.



ونقل التلفزيون عن الهيئة قولها ”سيتدخل البنك المركزي في سوق النقد الأجنبي عبر البنوك ومكاتب الصرافة المعتمدة وسيتخذ الإجراءات اللازمة للتحكم في سعر صرف العملة الصعبة'.



وهبط الريال الإيراني إلى مستوى قياسي مقابل الدولار في السوق غير الرسمية يوم الأربعاء في ظل تدهور الوضع الاقتصادي في إيران وإعادة فرض عقوبات أمريكية.



ووفقا لمواقع إلكترونية متخصصة في النقد الأجنبي، جرى تداول الدولار مقابل 186 ألف ريال إيراني يوم الأربعاء. وفقد الريال نحو 75 بالمئة من قيمته منذ بداية 2018.



وذكر موقعان للنقد الأجنبي يرصدان السوق غير الرسمية أن يوم السبت، أول أيام التداول في الأسبوع، استرد الريال بعض خسائره حيث جرى تداول الدولار مقابل ما يتراوح بين 173 و178.5 ألف ريال إيراني. لإضافة أي تعليق عليك أن تكون مسجلاً أو إضغط هنا للتسجيل تعليقات سابقة لا يوجد تعليقات على هذا الخبر