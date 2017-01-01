الصفحة الرئيسية ستديو الأخبار لبنان حاصباني: "القوات" تطالب بجلسة حكومية طارئة لأن الحال في البلاد طارئة A A A أنشر علي فايس بوك إطبع المقال إحفظ المقال أرسل المقال اعتبر وزير الصحة في حكومة تصريف الاعمال غسان حاصباني أن المشهد العام في لبنان ليس بألف خير لكن بالإمكان تدارك الكثير من المخاطر التي تحدق بنا، لافتا الى ان مطالبة "القوات اللبنانية" بجلسة حكومية طارئة لأن الحال في البلاد طارئة قد ينتج عنها الكثير من السلبيات، مثل الوضع البيئي والإجتماعي والإقتصادي ما ينذر بأسوأ الأحوال ولا نرى ضرورة أكثر من ذلك.



وأكد حاصباني في حديث لـ"إذاعة الشرق"، أن "لا أحد قادر على إلغاء الآخر، واذا ظنت فئة انه يمكنها ان تسيطر على السلطة وحدها فسنظل في إشكاليات كبيرة"، قائلا: "لن ندخل العهد في التجاذبات فنحن نحترم موقع الرئيس وعملنا على إنجاح هذا العهد، لا نريد دمج عهد الرئيس بما يقال عنه العهد اي منظومة موسعة الى جانب الرئيس. ومن يضر بالعهد هم بعض الأشخاص الذين يستغلون كل مناسبة لدق اسافين بين رئيس الجمهورية وبعض الاطراف التي تدعم عهده. هنا مصلحة لدى بعضهم بتشنيج العلاقة بين الرئيس عون و القوات اللبنانية ووزير الصحة. وأكرر قولي لهذا البعض: خيط بغير هل مسلة".



وفي ملف الكهرباء، لفت حاصباني الى ان القوة في الهدوء والتعاون وليس في المراجل، وسأل: "اذا كان هناك 13 مشروعا في ملف الكهرباء الذي عرضه الوزير ابي خليل فلماذا التركيز على هاتين الباخرتين؟".



وقال: "بكل هدوء اقترحنا العودة الى دائرة المناقصات وتعديل دفتر الشروط، ولو عدنا اليها من سنة ونصف كنا جنبنا البلاد العديد من الأزمات. وقد عدنا في آخر جلسة لمجلس الوزراء الى ما طرحنه كقوات اي العودة الى دائرة المناقصات. لماذا لا نسرع انشاء المعامل الدائمة في لبنان ولماذا لم نوقع الإتفاقية لاجراء الدراسات لها منذ عام 2017؟ ". لإضافة أي تعليق عليك أن تكون مسجلاً أو إضغط هنا للتسجيل تعليقات سابقة لا يوجد تعليقات على هذا الخبر