حذرت الخارجية الأميركية مواطنيها من السفر إلى العراق في خطوة تأتي بعد ساعات فقط من إغلاقها القنصلية الأميركية في البصرة على خلفية تهديدات إيرانية.



وقال بيان للخارجية الأميركية إن المواطنين الأميركيين في العراق معرضون بشكل كبير للعنف والاختطاف، محذرة من أن قدرتها على توفير خدمات روتينية وطوارئ لمواطني الولايات المتحدة في العراق محدودة للغاية.



وزارة الخارجية العراقية أعربت من جهتها عن أسفها لقرار وزير الخارجية الأميركي سحب موظفي القنصلية الأميركية في البصرة وتحذير المواطنين الأميركيين من السفر إلى العراق.



وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية العراقية إن العراق يأسف للقرار الأميركي، مؤكداً أن العراق ملتزم بحماية البعثات الدبلوماسية الأجنبية المقيمة على أراضيه وتأمينها.



وأضاف المتحدث أن الحكومة العراقية عازمة على مواجهة أي تهديدات تستهدف البعثات الدبلوماسية أو أي زائر وافد باعتبار أمنهم جزءاً من أمن العراق.