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ترامب يوقع مشروع موازنة يحول دون إغلاق الحكومة الاتحادية
 
 
 
 
 
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٢٩ ايلول ٢٠١٨
 
وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مشروع موازنة بقيمة 854 مليار دولار، يحول دون إغلاق الحكومة الاتحادية بشكل مؤقت.

وبعد توقيع ترامب، الجمعة، دخل مشروع الموازنة حيز التنفيذ، ليضمن تمويل وزارات الدفاع والعمل والصحة والتعليم على مدى السنة المالية الجديدة، التي تبدأ في الأول من أكتوبر / تشرين الأول القادم.

ويمنح المشروع الوزارات الأخرى في إطار الحكومة الاتحادية، صلاحية الإنفاق لغاية السابع من ديسمبر / كانون الأول القادم.

وكان الكونغرس الأمريكي وافق على المشروع الأسبوع الماضي، فيما أقره مجلس النواب قبل يومين.

وسبق أن انتقد الرئيس الأمريكي مشروع الموازنة المذكور، لعدم احتوائه على تمويل للجدار الذي يجري بناؤه على الحدود مع المكسيك.

ويضمن توقيع ترامب المشروع، منع إغلاق الحكومة الاتحادية بشكل مؤقت قبيل الانتخابات النصفية المقررة في نوفمبر / تشرين الثاني القادم.

وتنص القوانين الأمريكية على بدء السنة المالية من 1 أكتوبر / تشرين الأول، وانتهائها في 30 سبتمبر / أيلول في العام التالي.
 
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