العضوية
ابحث
تسجيل الدخول
إسم المستخدم
كلمة المرور
إنشاء حساب جديد
نسيت كلمة المرور ؟
ثورة الأرز
شهداء ١٤ آذار
أهداف ١٤ آذار
إنجازات ١٤ آذار
أحزاب ١٤ آذار
أخبار
تصريحات
لقاءات
نشاطات
المحكمة
تقارير
تطورات
لبنان
الصحف اليوم
العرب
العالم
إقتصاد
متفرّقات
أمن
خاص
مقابلات
وثائق
كتاب ١٤ آذار
شباب ١٤ آذار
مقالات صحفية
قانون ٠٩
لائحة ١٤ آذار
الدوائر الإنتخابية
متابعات وتطوّرات
النتائج
بيانات
صوتيات
فيديو
ألبوم الصور
استمع مباشرة
العضوية
النشرة الإلكترونية
عيون ١٤ آذار
كاريكاتور
إستطلاعات الرأي
Notifier
روابط
ترامب يوقع مشروع موازنة يحول دون إغلاق الحكومة الاتحادية
ليبيا تريد أن تتحول المهمة الأممية إلى "مهمة دعم للأمن"
عثمان: اتركوا معالجة الأمور الداخلية في قوى الامن لأصحاب القرار
فيصل الصايغ: لحكومة اتحاد وطني
الخليل: تأليف الحكومة بات ضرورة وطنية ملحة
الحكومة اليمنية ترفض التعاون مع فريق الخبراء الأممي
طارق المرعبي: حبذا لو يلاقي بعض الفرقاء الحريري في تضحياته وفي حرصه على الوطن
الطبش: للنظر إلى مصلحة لبنان أكثر من الإعتبارات الشخصية
كيف علّقت روسيا على التهديدات الإسرائيليّة بقصف مطار بيروت؟
العراق: ملتزمون بحماية كل البعثات الدبلوماسية
أردوغان يفتتح في ألمانيا اليوم أكبر مساجد أوروبا
الراعي من كندا: نرفض الثنائيات والمثالثة وكفى عقدا لان لبنان اصبح على شفير الهاوية
لافروف: كل مخاوف إسرائيل في منطقة مرتفعات الجولان قد تم إزالتها
توقيف مطلوب على طريق عام بتوراتيج في الكورة
مصر تودّع رسميًا عهد استيراد الغاز
حصيلة قتلى هائلة لزلزال إندونيسيا.. ومأساة "تحت الأنقاض"
شهيب : لا وجود لأي عقدة درزيّة إلا عند بعض الرؤوس
النظام السوري يعلن فتح معبر نصيب.. والأردن ينفي
جعجع يلتقي شهيب موفدا من جنبلاط
أقراص لمنع الحمل تقي من الإصابة بسرطان المبيض
اليمن..ضربة جديدة للحوثيين.. مقتل قائد بارز واعتقال آخر بالحديدة
مصالحة بين آل الزعبي وآل الأسعد برعاية الحريري ممثّلاً بالبعريني
بعد اكتشافه بأنه ابن متبرع بالحيوانات المنوية بدأ البحث عن اخوته الألف!
خلاف تركي _ روسي بشأن مضمون اتفاق إدلب؟
رئيس المكسيك المنتخب: لا تاريخ محدداً لانضمام كندا لـ"نافتا"
تدفق قياسي للمدنيين الروس إلى سوريا
“تهديدات إيرانية” تغلق القنصلية الأميركية في البصرة
جنبلاط: “بَس يصير جدّي منحكي”
الحرارة فوق معدلاتها الموسمية...
محفوض: يجب سؤال وزير الطاقة عن عرض سيمنز وإجراء تحقيق حول المطار ومعاقبة المتسببين وضرورة المصالحة بين المواطن والسلطة
السبت في ٢٩ ايلول ٢٠١٨ ، آخر تحديث :
03:23 م
-- إختر حزبك المفضل --
الحزب التقدمي الإشتراكي
حركة اللبنانيين الأرمن الأحرار
حزب الكتائب اللبنانية
تيار المستقبل
حزب الوطنيين الأحرار
حركة اليسار الديموقراطي
حركة التغيير
حزب القوات اللبنانية
حزب الهنشاك الإشتراكي الديموقراطي
حزب الرامغفار
الصفحة الرئيسية
ستديو الأخبار
العالم
ترامب يوقع مشروع موازنة يحول دون إغلاق الحكومة الاتحادية
A
A
A
أنشر علي فايس بوك
إطبع المقال
إحفظ المقال
أرسل المقال
٢٩ ايلول ٢٠١٨
وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مشروع موازنة بقيمة 854 مليار دولار، يحول دون إغلاق الحكومة الاتحادية بشكل مؤقت.
وبعد توقيع ترامب، الجمعة، دخل مشروع الموازنة حيز التنفيذ، ليضمن تمويل وزارات الدفاع والعمل والصحة والتعليم على مدى السنة المالية الجديدة، التي تبدأ في الأول من أكتوبر / تشرين الأول القادم.
ويمنح المشروع الوزارات الأخرى في إطار الحكومة الاتحادية، صلاحية الإنفاق لغاية السابع من ديسمبر / كانون الأول القادم.
وكان الكونغرس الأمريكي وافق على المشروع الأسبوع الماضي، فيما أقره مجلس النواب قبل يومين.
وسبق أن انتقد الرئيس الأمريكي مشروع الموازنة المذكور، لعدم احتوائه على تمويل للجدار الذي يجري بناؤه على الحدود مع المكسيك.
ويضمن توقيع ترامب المشروع، منع إغلاق الحكومة الاتحادية بشكل مؤقت قبيل الانتخابات النصفية المقررة في نوفمبر / تشرين الثاني القادم.
وتنص القوانين الأمريكية على بدء السنة المالية من 1 أكتوبر / تشرين الأول، وانتهائها في 30 سبتمبر / أيلول في العام التالي.
لإضافة أي تعليق عليك أن تكون
مسجلاً
أو
إضغط هنا للتسجيل
تعليقات سابقة
لا يوجد تعليقات على هذا الخبر
أخبار متعلقة
٢٩ ايلول ٢٠١٨
- 'تهديدات إيرانية” تغلق القنصلية الأميركية في البصرة
»
٢٨ ايلول ٢٠١٨
- مسؤول أميركي: باقون بسوريا حتى خروج إيران
»
٢٧ ايلول ٢٠١٨
- البنتاغون: باقون في سوريا لإتمام مهمتنا
»
٢٧ ايلول ٢٠١٨
- مشروع قانون أميركي يتصدى للأنشطة الإيرانية في العراق
»
٢٧ ايلول ٢٠١٨
- البنتاغون يعلن عن عدد المدنيين الذين قتلوا خلال
»
٢٧ ايلول ٢٠١٨
- بومبيو يؤكد على ضرورة تطبيق العقوبات على كوريا
»
٢٦ ايلول ٢٠١٨
- اعتقال عميل حاول تجنيد موظفين في البنتاغون لصالح بكين
»
٢٦ ايلول ٢٠١٨
- ترامب يفتح النار على إيران:دكتاتورية تنهب شعبها
»
جميع الحقوق محفوظة لـ ١٤ آذار
الأرشيف
-
خريطة الموقع
-
إتصل بنا