حذر وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف تل أبيب من مغبة استهداف الأراضي اللبنانية، واصفاً الضربة المحتملة لمطار بيروت بأنها ستكون "خرقاً فظاً" للقانون الدولي.



وردا على سؤال صحافي حول مدى جدية التهديد الإسرائيلي بضرب مطار بيروت بسبب نشر "حزب الله" منشآت عسكرية بالقرب منه، قال لافروف خلال مؤتمر صحافي في نيويورك: "ذلك سيمثل انتهاكا فظا للقانون الدولي، ونحن نعبر عن رفضنا القاطع لمثل هذه الخطوة".



وأضاف: "نحذر من أي انتهاكات لقرارات مجلس الأمن الدولي، بما في ذلك خرق الأجواء اللبنانية (من قبل الجيش الإسرائيلي) الذي يعد بحد ذات انتهاكا أيضا".



وفي وقت سابق من أمس نشر الجيش الإسرائيلي تنبيها للمسافرين عبر مطار بيروت الدولي، إلى وجود موقع قريب من المطار ادعى أنه لـ"حزب الله ويستخدمه لتطوير الصواريخ"