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طارق المرعبي: حبذا لو يلاقي بعض الفرقاء الحريري في تضحياته وفي حرصه على الوطن
 
 
 
 
 
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٢٩ ايلول ٢٠١٨
 
رأى عضو "كتلة المستقبل" النائب طارق المرعبي ان "اللبنانيين ينتظرون تأليف الحكومة، لان الاوضاع المعيشية والاقتصادية ضاغطة والمشاريع الاقتصادية تنتظر التفعيل".

كلام المرعبي جاء خلال متابعته لقضايا المواطنين واهالي عكار في مكتب "تيار المستقبل" في خريبة الجندي، الذي قال: "حبذا لو بعض الفرقاء يلاقون الرئيس سعد الحريري في تضحياته وفي حرصه على الوطن، واننا نستغرب ان نسمع اقوالا ونرى افعالا معاكسة"، واشار الى ان "الفرصة ما تزال متاحة، ونأمل من الجميع التعاون والعمل على تطمين المواطنين واحياء الثقة بين الدولة والمواطن".

وردا على سؤال، عما يحكى عن حكومة اكثرية، قال: "نحن نتمنى ان تأتي حكومة وحدة وطنية حكومة متجانسة قوية، لا ان تتحول جلسات الحكومة الى مبارزة وكباش وسجالات، البلد لم يعد يحتمل، البلد بحاجة الى استقرار سياسي ومالي وانتاج".
المصدر : lbc
 
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