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الراعي من كندا: نرفض الثنائيات والمثالثة وكفى عقدا لان لبنان اصبح على شفير الهاوية
 
 
 
 
 
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٢٩ ايلول ٢٠١٨
 
أكد البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي انهم يفاخرون بان قيمة لبنان هي بالتعددية الثقافية والمذهبية والدينية التي تشكل الوحدة الوطنية، وهذا يقتضي برفض الثنائيات، لان كل ثنائية تكسر هذه الفسيفساء، ورفض المثالثة التي يتكلم البعض عنها، وقال خلال حفل أقامته رعية مار مارون في مونتريال على شرفه: "لا يمكننا ان نقبل بأي ثنائيات، لا يمكننا ان نقبل بهذه الاغنية التي ينشدها بعض السياسيين وبعض الفئات اي المثالثة لان هذا اذا ما حصل يعني اننا نقضي على لبنان".

وتوجه الى المسؤولين، بالقول: "اتركوا لنا جمع العقد، واذهبوا فورا الى الحلول لانه في كل مرة تضعون عقدة تقضون على اللبنانيين وعلى حياتهم، وتجبرون خيرة شبابنا الى الهجرة".

ووجدد النداء الى المسؤولين في لبنان وبخصوصا الى الجماعة السياسية والكتل والى رئيس الحكومة المكلف ورئيس الجمهورية، وقال: "كفى عقدا، آن الاوان لتشكيل الحكومة لان لبنان لم يعد يحتمل لا اقتصاديا ولا ماليا، لانه اصبح على شفير الهاوية، لذلك ليس مسموحا لهم التسلية وكل واحد لديه مطالبه، فليس الوقت اليوم للمطالب بل الوقت الاساسي هو لحماية الوطن"
المصدر : lbc
 
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