أعلن وزير الخارجية الروسي ​سيرغي لافروف​، أن كل مخاوف "​إسرائيل​" في منطقة مرتفعات ​الجولان​ قد تم إزالتها، و​روسيا​ نفذت ما وعدت به.



ولفت لافروف، خلال مؤتمر صحفي على هامش أعمال الدورة الثالثة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة، قال: "عندما أعربت إسرائيل عن قلقها من أن الوحدات ال​إيران​ية أو الموالية لإيران كانت في الواقع على الخط الفصل في مرتفعات الجولان، توصلنا إلى تفاهم، خاصة أنه في ذلك الوقت تم تحرير منطقة خفض التصعيد الجنوبية من الإرهابيين، وتراجعت الوحدات الإيرانية أكثر من 100 كيلومتر كما طلب منا الإسرائيليون، والأميركيون".



وأكد الوزير الروسي على أن "كل ما عبرت عنه إسرائيل فيما يتعلق بمخاوفها الأمنية في منطقة مرتفعات الجولان، تمت إزالته، ونفذنا ما وعدنا به".