الصفحة الرئيسية أخبار 14 آذار أخبار مصالحة بين آل الزعبي وآل الأسعد برعاية الحريري ممثّلاً بالبعريني A A A أنشر علي فايس بوك إطبع المقال إحفظ المقال أرسل المقال برعاية الرئيس سعد الحريري ممثلا بعضو كتلة المستقبل النائب وليد البعريني وحضور رئيس دائرة الأوقاف الإسلامية في عكار الشيخ مالك جديدة ، ومستشار الرئيس الحريري لشؤون عكار خالد محمد الزعبي، ه ومنسق عام تيار المستقبل في عكار خالد طه ممثلاً الامين العام لتيار المستقبل احمد الحريري وعدد من رؤساء البلديات و مخاتير تمت مصالحة بين آل الزعبي من بلدة السويسة وآل الاسعد من بلدة بيت يونس على خلفية مقتل الشاب بسام الاسعد منذ سنتين حيث القيت كلمات خلال المناسبة تشيد بالمصالحة وعرابها.

البعريني تحدث قائلا " باسم الرئيس الحريري، الذي عمل وتعاون معنا وكان الداعم الاساس له كل الشكر، كما نتوجه بالشكر الى اهلنا ال الاسعد الذين تعالوا على الجراح والشكر موصول لآل الزعبي الذين تجاوبوا ايضا مع مساعي الصلح فالصلح خير، فالحمد والشكر لله بأن وصلنا الى خواتيم سعيدة، ونحن وبيت يونس واهلنا في السويسة عائلة واحدة واهل، وامام هذه الوجوه الطيبة من مشايخنا وفعالياتنا نعلن بان الصلح خير وانه قد تم بحمد الله".



الشيخ مالك جديدة قال " في هذا اليوم المبارك الطيب نحييكم، وتحية للشيخ الذي يقوم على الصلح دائما وعلى الوحدة دائما بين ابنائه جميعا، ووأد الفتن على ارض هذا الوطن". وتوجه الى اهل بيت يونس حيث قال" قريتكم سميت بيتا على اسم نبي كريم متواضع وانتم تجسدون معنى البيت ورسالة الانبياء في الصلح فالشكر لكم آل الاسعد واهل بيت يونس " وتوجه الى آل الزعبي حيث قال " انكم من معدن اصيل فانتم بقية ذرية طيبة واصل شريف اخواننا آل الزعبي لإضافة أي تعليق عليك أن تكون مسجلاً أو إضغط هنا للتسجيل تعليقات سابقة لا يوجد تعليقات على هذا الخبر