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جنبلاط: 'بَس يصير جدّي منحكي”
 
 
 
 
 
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٢٩ ايلول ٢٠١٨
 
لن يلقى الطرح الرئاسي الصدى الإيجابي لدى الحزب التقدمي الاشتراكي، الذي لم يَشأ رئيسه النائب السابق وليد جنبلاط الدخول في تفاصيله أو التعليق عليه مُكتفيًا بالقول لـ”الجمهورية”: 'بَس يصير جدّي منحكي”.

مع الإشارة إلى أنّ مصادر 'اشتراكية” أبلغت 'الجمهورية” قولها ان 'لا تراجع على الاطلاق عن حصرية التمثيل الدرزي في الحكومة بالحزب التقدمي الاشتراكي”
يتزامن ذلك مع كلام بهذا المعنى نقله النائب وائل ابو فاعور الى الرئيس المكلف، وفيه ما مفاده 'إن لم يحصل الحزب الاشتراكي على 3 وزراء دروز، فنحن خارج الحكومة”.
المصدر : الجمهورية”
 
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