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رئيس المكسيك المنتخب: لا تاريخ محدداً لانضمام كندا لـ"نافتا"
 
 
 
 
 
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٢٩ ايلول ٢٠١٨
 
أكّد الرئيس المكسيكي المنتخب أندريس مانويل لوبيز أوبرادور أنّه ليس هناك تاريخ محدّد لانضمام كندا إلى الاتفاقية التجاريّة بين الولايات المتّحدة والمكسيك، مشيراً إلى أنّ البلدان الثلاثة تدرس المقترحات بهدف التوصّل إلى اتفاق.

وقال لوبيز أوبرادور الذي سيتولّى مهماته الرئاسيّة في الأوّل من كانون الأول، خلال مؤتمر صحافي، إنه "ليس هناك من تواريخ محدّدة (...) لا يزال لدينا وقت للتوصّل إلى اتفاق" من أجل أن تبقى اتفاقيّة التجارة الحرّة لأميركا الشمالية (نافتا) اتفاقيةً "ثلاثية" بين الولايات المتحدة والمكسكيك وكندا.

وأشار لوبيز أوبرادور إلى أنّه أجرى محادثة هاتفيّة الخميس مع رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو الذي قال له إنّ "المفاوضات صعبة للغاية وربّما لن يكون ممكناً" التوصّل إلى اتفاق.
المصدر : mtv
 
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