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السبت في ٢٩ ايلول ٢٠١٨ ، آخر تحديث :
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الراعي: حكومة الطوارىء ليست إلغاء لأحد.. ومتخوّف من توطين الفلسطينيين
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٢٩ ايلول ٢٠١٨
لفت البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي في حديث خاص لـ"لبنان الحر" إلى "ان عقدة تشكيل الحكومة ليست مسيحية فقط إنما العقد موجودة أيضا لدى المسلمين والسنة والدروز".
أضاف من كندا: "ان مطالبته بحكومة الطوارىء ليست إلغاء لأحد لكن البلد على شفير الهاوية ولم يدع القيادات المسيحية للقاء في بكركي لأنه لم يجد لديها الرغبة بذلك".
وقال الراعي: "ان الصراع بين الاخوة المسيحيين هو نتيجة الخلاف حول الاحجام"، معتبرا "أننا نختلف مع بعضنا البعض عندما يتم وضع الدستور والميثاق جانبا".
وأعرب عن تخوفه من توطين الفلسطينيين في لبنان.
المصدر :
وطنية
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