A A A أنشر علي فايس بوك إطبع المقال إحفظ المقال أرسل المقال أشار وزير الصحة في حكومة ​ تصريف الأعمال ​ ​ غسان حاصباني ​، في حديث إذاعي إلى ان "المشهد العام في لبنان ليس بألف خير لكن بالإمكان تدارك الكثير من المخاطر التي تحدق بنا"، الافتا إلى ان "المنطقة على نار حامية وتشهد صراعات كبيرة".



وأوضح ان "المشاريع التي تم التوافق عليها في ​ الجلسة التشريعية ​ الاخيرة هي حاجة للبنان وأعطي على أساسها قروضًا ميسرة من سيدر وأقر البعض منها في ​ مجلس النواب ​، والمهم في مؤتمر "سيدر" ان القوانين التي طلبت منا إصلاحية وهي خطوة جيدة في خانة ​ تشريع الضرورة ​"، لافتا إلى انه "هناك محور مؤيد لسيدر ومحور معارض، المعارض من باب عدم زيادة ​ الدين العام ​، ولكن الاصلات التي طالب بها حاجة كبيرة للبنان في جميع الملفات".



ولفت حاصباني إلى انه "في قطاع الصحة لدينا أكثر من 200 مركز رعاية صحية أولية بحاجة الى دعم للتطوير". وقال: "اذا ارادت الدولة دعمها إما من ​ الضرائب ​ او قروض عالية الفوائد، القرض الذي حصلنا عليه من ​ البنك الدولي ​ ميسر جدا على 30 سنة ونبدأ التسديد بعد 5 سنوات وبفوائد مخفضة المصدر : المستقبل لإضافة أي تعليق عليك أن تكون مسجلاً أو إضغط هنا للتسجيل تعليقات سابقة لا يوجد تعليقات على هذا الخبر