A A A أنشر علي فايس بوك إطبع المقال إحفظ المقال أرسل المقال أكد عضو تكتل الجمهورية القوية النائب زياد الحواط ان حزب القوات اللبنانية كان يتابع آلية الحلول لأزمة النفايات منذ ظهورها مع المجتمع المدني، وأراد إدخال المتخصصين والمجتمع المدني والجمعيات في تطبيق الحلول بهدف حسن إدارة هذا المرفق.



وأكد في حديث لـ”لبنان الحر” ان المشكلة ليست بالإطار العام للقانون إنما تكمن بعدم ثقة المواطنين والمجتمع اللبناني بإدارة الدولة لهذه الأزمة، لذلك امتنع التكتل في الجلسة التشريعية الإستثنائية عن التصويت لمشروع قانون الإدارة المتكاملة للنفايات الصلبة، خصوصا وان رئاسة المجلس إعتبرت ان وزارة البيئة ستشرف عليه.



اما الناىب السابق جوزيف المعلوف فعدد في الإطار نفسه الإقتراحات التي كانت تود الكتلة تعديلها في القانون، ومنها:



-الهيئة الوطنية وإخضاعها للمؤسسات العامة والتفتيش المركزي.



-توضيح دور السلطات المحلية مقارنة بالسلطات المركزية

-النقاط التي تتعلق بالصحة العامة.



-النظر الى موضوع النفايات الصلبة بطريقة متصلة بملف النفايات ككل.



-موضوع الأثر البيئي الاستراتيجي والاثر البيئي للمشاريع.



وأضاف المعلوف ان إمتتاع القوات عن التصويت لا يعني انها لن تستكمل عملها في هذا الاطار وتطرح إقتراحاتها مجددا لتعديل القانون بالطريقة الانسب للجميع المصدر : ”لبنان الحر” لإضافة أي تعليق عليك أن تكون مسجلاً أو إضغط هنا للتسجيل تعليقات سابقة لا يوجد تعليقات على هذا الخبر