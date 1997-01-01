الصفحة الرئيسية ستديو الأخبار إقتصاد الذهب يغلق مرتفعا A A A أنشر علي فايس بوك إطبع المقال إحفظ المقال أرسل المقال ارتفعت أسعار الذهب يوم الجمعة لكنها سجلت أطول سلسلة خسائر شهرية منذ يناير كانون الثاني 1997 مع صعود الدولار أمام اليورو الذي يتعرض لضغوط من التوترات بشأن ميزانية إيطاليا.



وينهي المعدن الأصفر الشهر منخفضا أكثر من 0.5 بالمئة في سادس خسارة شهرية على التوالي.



وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.9 بالمئة إلى 1192.58 دولار للأوقية (الأونصة) في أواخر جلسة التداول بالسوق الأمريكي، بعد أن سجل في وقت سابق من الجلسة أدنى مستوى منذ السابع عشر من أغسطس آب عند 1180.34 دولار.



وصعدت العقود الأمريكية للذهب تسليم ديسمبر كانون الأول 8.80 دولار، أو 0.7 بالمئة، لتبلغ عند التسوية 1196.20 دولار للأوقية.



وقال متعاملون إن بيانات أضعف من المتوقع لنفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي في الولايات المتحدة، وهي مقياس للتضخم، أثارت مشتريات في الذهب من صائدي الصفقات.



ورفع مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي أسعار الفائدة يوم الأربعاء وقال إنه يخطط لأربع زيادات إضافية بحلول نهاية 2019 وزيادة أخرى في 2020.



والذهب سريع التأثر بزيادات أسعار الفائدة التي ترفع تكلفة الاحتفاظ بالمعدن النفيس الذي لا يدر عائدا. وهي أيضا ترفع الدولار المسعر به المعدن الأصفر.



وقفزت العملة الأمريكية إلى أعلى مستوى في أسبوعين يوم الجمعة أمام سلة من العملات الرئيسية مدعومة بمكاسبها مقابل اليورو وسط مخاوف بشأن الميزانية الإيطالية وتوقعات أسعار الفائدة الأمريكية.



والذهب منخفض أكثر من 13 في المئة من أعلى مستوى له هذا العام الذي سجله في أبريل نيسان فيما يرجع إلى حد كبير إلى صعود الدولار الذي يلقى دعما من قوة الاقتصاد الأمريكي والمخاوف من حرب تجارية عالمية. ويشتري المستثمرون العملة الخضراء بدلا من الذهب كأداة للاستثمار الآمن.



ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، تراجع البلاديوم في المعاملات الفورية 0.7 بالمئة إلى 1074.00 دولارا للأوقية بعد أن سجل أعلى مستوى في ثمانية أشهر عند 1094.60 دولار. وينهي الشهر على مكاسب تزيد عن 9 في المئة.



وقفزت الفضة 3.07 بالمئة إلى 14.64 دولار للأوقية مسجلة أول مكاسبها الشهرية في أربعة أشهر.



وصعد البلاتين 1.02 بالمئة 817.20 دولار للأوقية مسجلا أول زيادة شهرية في ثمانية أشهر. المصدر : Reuters لإضافة أي تعليق عليك أن تكون مسجلاً أو إضغط هنا للتسجيل تعليقات سابقة لا يوجد تعليقات على هذا الخبر