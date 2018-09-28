الجمعة في ٢٨ ايلول ٢٠١٨ ، آخر تحديث : 11:13 م
YouTube Twitter Facebook RSS English French Portuguese
جنبلاط وجه تحية لمركز سرطان الأطفال
 
 
 
 
 
A A A
أنشر علي فايس بوك
 
إطبع المقال
 
إحفظ المقال
 
أرسل المقال
 
٢٨ ايلول ٢٠١٨
 
كتب رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي وليد جنبلاط عبر 'تويتر”: ‏”لا أعتقد أنه في هذه الأمسية في قصر الصنوبر سيجري إعلان لبنان الكبير مجدداً. إنها لصالح مؤسسة Saint Judd المعنية بالأمراض السرطانية للأطفال. ألف تحية لمجلس أمنائها على جهودهم وانجازاتهم من أجل أطفالنا. إن لبنان الكبير يفتخر بهم فقد نجحوا حيث فشل حكامه ولا يزالون”.
 
لإضافة أي تعليق عليك أن تكون مسجلاً أو إضغط هنا للتسجيل
 
تعليقات سابقة
 
لا يوجد تعليقات على هذا الخبر


 
أخبار متعلقة
٢٨ ايلول ٢٠١٨ - واكيم: صديقي نيقولا هذا ما نطلبه نحن »
٢٨ ايلول ٢٠١٨ - الطبش والمرعبي يتحديان فتفت في دورة "شباب المستقبل" »
٢٨ ايلول ٢٠١٨ - الجميل التقى الرئيس العام لرهبنة المخيتاريين »
٢٨ ايلول ٢٠١٨ - الجميل التقى الرئيس العام لرهبنة المخيتاريين »
٢٨ ايلول ٢٠١٨ - الزغبي: كلام عون عن "حزب الله" يرتب مسؤولية جسيمة على »
٢٨ ايلول ٢٠١٨ - جعجع عرض مع رئيس رهبنة المخيتاريين شؤونا دينية »
٢٨ ايلول ٢٠١٨ - السنيورة: لحكومة أقطاب مصغرة متلائمة بطبيعتها وعددها »
٢٨ ايلول ٢٠١٨ - عبدالله: ماذا يجري بين الوزارات؟ »