كتب رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي وليد جنبلاط عبر 'تويتر”: ‏”لا أعتقد أنه في هذه الأمسية في قصر الصنوبر سيجري إعلان لبنان الكبير مجدداً. إنها لصالح مؤسسة Saint Judd المعنية بالأمراض السرطانية للأطفال. ألف تحية لمجلس أمنائها على جهودهم وانجازاتهم من أجل أطفالنا. إن لبنان الكبير يفتخر بهم فقد نجحوا حيث فشل حكامه ولا يزالون”.



لا اعتقد انه في هذه الامسية في قصر الصنوبر سيجري اعلان لبنان الكبير مجددا.انها لصالح مؤسسة Saint Judd المعنية بالامراض السر طانية للاطفال .ألف تحية لمجلس امنائها على جهودهم وانجازاتهم من أجل اطفالنا .ان لبنان الكبير يفتخر بهم فقد نجحوا حيث فشل حكامه ولا يزالون pic.twitter.com/juEj798ewb — Walid Joumblatt (@walidjoumblatt) September 28, 2018



