عقدت لجنة الأساتذة المتعاقدين بالساعة في الجامعة اللبنانية اجتماعا دوريا ثم أصدرت البيان الآتي:



باركت اللجنة للجامعة اللبنانية، رئيسا، وعمداء، ومديرين، وأساتذة بحلول العام الجامعي الجديد وحرصت اللجنة على ضرورة استمرار التشاور والتواصل بين مختلف أعضائها.



شددت اللجنة على وحدة الصف بين الأساتذة المتعاقدين للوصول بالملف إلى خواتيمه السعيدة،دعت فروع الجامعة اللبنانية كافة إلى المشاركة في التحركات المستقبلية.



أكدت اللجنة أنها لم تدع إلى أي اعتصام خلال الشهر الجاري أو القادم، وهي تدعو تحت اسم لجنة الأساتذة المتعاقدين بالساعة وليس تحت أي اسم آخر.



