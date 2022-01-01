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بومبيو يطالب بتحالف "شرق أوسطي" لوقف نشاط إيران الخبيث
 
 
 
 
 
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٢٨ ايلول ٢٠١٨
 
دعا وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، خلال الاجتماع مع نظرائه في مجلس التعاون الخليجي ومصر والأردن إلى وقف النشاط الإيراني الخبيث في المنطقة، مؤكداً "أهمية هزيمة تنظيم "داعش" الإرهابي وغيره من التنظيمات الإرهابية وتحقيق السلام والاستقرار في سوريا واليمن.

وقالت المتحدثة باسم الخارجية الأميركية، هيذر نويرت، اليوم الجمعة، إن الاجتماع ناقش مسألة إقامة "تحالف استراتيجي شرق أوسطي" لتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.

أضافت وزارة الخارجية الأميركية، إن بومبيو شدد على ضرورة هزيمة تنظيم داعش والمنظمات الإرهابية الأخرى، وإنهاء الصراعات في سوريا واليمن وتأمين العراق و"وقف النشاط الإيراني الخبيث في المنطقة".

وأفادت الوزارة في بيان "اتفق جميع المشاركين على ضرورة مواجهة التهديدات الموجهة من إيران للمنطقة والولايات المتحدة".

أضاف البيان أن الوزراء عقدوا "مناقشات مثمرة" حول تأسيس ما يعرف باسم "التحالف الاستراتيجي للشرق الأوسط" لتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.
المصدر : العربية.نت
 
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